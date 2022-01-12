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    不用和少年仔搶健身房！ 金門金城銀髮健身俱樂部啟用

    已逾70歲的副縣長李增財（左二）、金城鎮代表會主席陳天成（右一），都親自進入「健身房」小試身手。（記者吳正庭攝）

    已逾70歲的副縣長李增財（左二）、金城鎮代表會主席陳天成（右一），都親自進入「健身房」小試身手。（記者吳正庭攝）

    2022/01/12 21:40

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門第一個專為高齡長輩開辦的運動健身俱樂部今天在金城鎮公所6樓揭牌啟用，副縣長李增財說，如果辦的不錯，將來還要繼續向中央爭取在各鄉鎮開辦，盼透過在地化、社區化創意深耕的課程，讓銀髮族積極樂觀、活躍地迎向高齡。

    「金門縣金城鎮銀髮健身俱樂部」經過1個月的試辦，終於啟用，衛生福利部國民健康署研究員林真夙、社團法人台灣長期照護專業學會理事長吳肖琪專程跨海出席，與金門縣副縣長李增財、縣衛生局局長李錫鑫、縣府社會處處長董燊、金城鎮鎮長李誠智、金城鎮代表會主席陳天成等人，在接近「銀髮」一族、金門縣公揹婆民俗協會表演的「千歲團」後，共同主持揭牌儀式。

    李增財說，俱樂部中的運動器材專為高齡長輩量身訂製，並結合金門大學體適能指導員，提供銀髮族規律、安全、漸進式運動，讓長輩相應的運動健身服務，透過學習並預防衰老、延緩老化，達到身體健康、心理快樂、靈性滿足，讓金門成為1個高齡友善城市。

    金城鎮公所表示，鎮公所申請衛福部「前瞻2.0銀髮健身俱樂部」競爭型計畫，獲補助設置「金門縣金城鎮銀髮健身俱樂部」，總經費113萬餘元，其中中央補助100萬元，餘款由縣衛生局自籌。提供65歲以上健康、亞健康及衰弱長者多元運動健康課程活動。

    鎮公所指出，俱樂部內的器材和一般人使用健身房最大的不同，是幾乎都裝設液壓裝置，讓長者使用起來，避免肢體承受落差太大的反作用力，減少受傷機會；俱樂部提供長者肌力為基礎的預防及延緩失能定點定時課程，導入環狀運動系統，並透過身體組成分析儀、肩部訓練機等12項設備，監測並分析個人生理資料，以配合對應的阻力調整適合長輩的運動內容。

    已逾70歲的副縣長李增財、金城鎮代表會主席陳天成，都親自進入「健身房」小試身手，不僅感受6樓居高臨下的開闊視野，對於器材的緩和度及舒適度大加肯定，更讓一旁觀摩的多位里長和鎮代表表示，以後不用再跑體育館「和少年仔搶健身房了」。

    金門第1個專為高齡長輩開辦的運動健身俱樂部啟用，金門縣副縣長李增財（右八）等多位地方人士都到場共襄盛舉。（記者吳正庭攝）

    金門第1個專為高齡長輩開辦的運動健身俱樂部啟用，金門縣副縣長李增財（右八）等多位地方人士都到場共襄盛舉。（記者吳正庭攝）

    「金門縣金城鎮銀髮健身俱樂部」內運動，眼前有6樓居高臨下的開闊視野。（記者吳正庭攝）

    「金門縣金城鎮銀髮健身俱樂部」內運動，眼前有6樓居高臨下的開闊視野。（記者吳正庭攝）

    「金門縣金城鎮銀髮健身俱樂部」啟用，金門縣公揹婆民俗協會表演「千歲團」，為揭牌儀式揭開序幕。（記者吳正庭攝）

    「金門縣金城鎮銀髮健身俱樂部」啟用，金門縣公揹婆民俗協會表演「千歲團」，為揭牌儀式揭開序幕。（記者吳正庭攝）

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