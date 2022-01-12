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    收養流浪貓竟花20萬 貓奴還訂製肖像吹風機

    邱宇量、陳小涵夫婦將收養的流浪貓取名進保，也為紀念搶救進保過程，設計一款取名「進保喵喵」吹風機。（記者陳冠備攝）

    邱宇量、陳小涵夫婦將收養的流浪貓取名進保，也為紀念搶救進保過程，設計一款取名「進保喵喵」吹風機。（記者陳冠備攝）

    2022/01/12 20:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市邱宇量、陳小涵夫婦喜愛貓狗，友善對待流浪動物，日前發現一隻流浪貓因感染貓愛滋而嚴重失溫奄奄一息，他們趕緊用吹風機狂吹取暖保命，後來又跑了6家醫院，花了近20萬元醫治牠，如今這隻流浪貓已經收編為家裡寵物並取名「進保」，夫婦倆為紀念收養，還以進保肖像特製吹風機，並決定舉行義賣活動，前100支販賣所得將全數捐給流浪貓犬動物公益協會，盼此提倡認養代替購買，讓每隻浪浪都能找到溫暖的家。

    經營美粧店的邱宇量說，店門口常有流浪貓經過，他跟妻子前後餵養約20多隻，並都帶往結紮，進保就是其中一隻，不過2019年12月，進保突然拖著癱軟的身體，後腳一跛一跛的走進店裡，他跟妻子發現牠左後腿傷勢嚴重潰爛，幾可見骨，加上身體嚴重失溫，當下先拿吹風機跟照燈取暖，一小時候後才漸漸恢復體力。

    邱宇量表示，他跟妻子當下決定先送往動物醫院急救，獸醫診治後表示，因腳受傷而感染貓愛滋，進而導致蜂窩性組織炎，不過轉診多家醫院，病情都無好轉，最後經由北斗的佑明醫院介紹到台中的高生動物醫院診治，傷口才開始恢復。

    「這隻貓很重要嗎？」陳小涵說，當時醫生說，貓咪傷勢嚴重，恐怕要花費不少醫藥費，她認為，牠都跑來求救了，就是想要活下去，所以一定要搶救，而為了救牠甚至讓牠進高壓氧氣箱，第一個月就花掉10萬元，而之後2年每月固定回診，前後花費已逾20萬元醫藥費，有時為了讓牠有元氣，甚至餵牠吃粉光參等營養品，如今身體狀況已大致恢復，不過腳傷仍有後遺症，需常戴頭套。

    陳小涵說，進保本來取名乖乖，可是在治療期間一度瘦到只剩3公斤，性命危急，所以臨時幫牠改名「進保」改運，希望牠能慢慢進步，神明保佑牠恢復，而進保也是他們第一隻收編的流浪貓，如今已是家中不可或缺的一份子。

    邱宇量說，回想搶救進保過程是多麼不容易，為紀念這一切，他們設計一款取名「進保喵喵」吹風機，希望以此做為長期義賣，並將前100支販賣所得全數捐給流浪貓犬動物公益協會，未來每賣一支再捐出100元，希望藉此提倡大眾以認養代替購買，讓每隻浪浪都能找到溫暖的家。有意購買義賣負離子吹風機可洽（04）8358066，或上美仕達美妝店臉書洽詢。

    邱宇量、陳小涵夫婦發現流浪貓因感染貓愛滋而奄奄一息，兩人花費20萬元全力治療，如今順利收編去取名「進保」，成為家中一份子。（記者陳冠備攝）

    邱宇量、陳小涵夫婦發現流浪貓因感染貓愛滋而奄奄一息，兩人花費20萬元全力治療，如今順利收編去取名「進保」，成為家中一份子。（記者陳冠備攝）

    邱宇量表示，流浪貓進保2年前奄奄一息躺在店門，他們趕緊用吹風機狂吹取暖保命。（邱宇量提供）

    邱宇量表示，流浪貓進保2年前奄奄一息躺在店門，他們趕緊用吹風機狂吹取暖保命。（邱宇量提供）

    邱宇量說，樓浪貓進保左後腿傷勢嚴重潰爛，幾可見骨。（邱宇量提供）

    邱宇量說，樓浪貓進保左後腿傷勢嚴重潰爛，幾可見骨。（邱宇量提供）

    流浪貓進保因腳感染貓愛滋，進而導致蜂窩性組織炎，前後治癒2年花費逾20萬元醫藥費。（邱宇量提供）

    流浪貓進保因腳感染貓愛滋，進而導致蜂窩性組織炎，前後治癒2年花費逾20萬元醫藥費。（邱宇量提供）

    流浪貓進保身體狀況已大致恢復，不過腳傷仍有後遺症。（記者陳冠備攝）

    流浪貓進保身體狀況已大致恢復，不過腳傷仍有後遺症。（記者陳冠備攝）

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