外鄉鎮也來丟！花蓮吉安清潔隊憂垃圾爆滿 量太多要驗證件

環保署垃圾不落地政策實施多年，不過花蓮民眾還是可以把垃圾自行整理分類後，送到清潔隊丟在垃圾車，圖為吉安鄉清潔隊。（記者花孟璟攝）

2022/01/12 20:06

〔記者花孟璟／花蓮報導〕宜蘭利澤焚化爐減收花蓮垃圾，本月5日起每天只收30公噸，讓花蓮垃圾處理再現緊張狀態！其中吉安鄉清潔隊多年來「天天門戶敞開」，讓民眾入內丟家戶垃圾，今年1月開始已公告規定「垃圾丟太多要驗身分證件」，有民眾抱怨不便！吉安鄉清潔隊表示，身分查驗只限「明顯多於正常家戶一天垃圾量」的民眾，並呼籲民眾應做好垃圾分類。

垃圾不落地政策實施多年，還是有很多人抱怨「趕不上垃圾車倒垃圾」，為此花蓮市、吉安鄉清潔隊都有開放時段，讓趕不上垃圾車或是時間無法配合垃圾車時間的民眾，自行載送已分類妥當的垃圾前往清潔隊丟棄。位於美崙工業區內的花蓮市清潔隊，只在每週二、週四的上午8點到12點，開放給市民丟垃圾，但吉安鄉公所清潔隊是每週一到週五上班時間、週六下午都開放給民眾丟家庭垃圾及回收物，因為時間長又方便，平常就連花蓮市民也會把垃圾往吉安鄉丟！

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但今年1月開始，吉安鄉公所公告「凡丟棄垃圾數量、種類明顯超過一般家戶範圍」者實施身份查驗（身分證或有地址帳單），非設籍吉安鄉、或垃圾屬事業廢棄物、一般事業廢棄物者，依規定拒絕進場，有民眾因被要求驗證件，或因垃圾太多遭「退貨」，忍不住抱怨政策不便。

吉安鄉清潔隊人員坦言，如民眾只拿一兩包垃圾來丟，不會特別查驗身分證件。但清潔隊常發現一些垃圾內容物中的廣告信件地址顯示「來自其他鄉鎮」，甚至有民眾開車滿載垃圾要來丟，明顯超過家戶垃圾正常量，由於目前垃圾採打包暫時堆置，在空間不足之下，不斷增加的垃圾量讓清潔隊倍感壓力。

花蓮縣環保局表示，花蓮縣每日垃圾量約120至150公噸，過去十多年外運宜蘭利澤焚化廠處理，日簽約量100公噸，但去年起焚化廠老舊歲修，開始減收花蓮垃圾，曾減少到每天只收10公噸垃圾，到去年11月是每日60公噸，不過今年1月5日起又砍半到每日30公噸。為此花蓮垃圾去年中開始透過「打包」堆置處理，然而各垃圾場空間有限，加上縣府與台灣水泥和平廠的「水泥窯協同處理花蓮垃圾BOO案」，因國內鋼鐵等原物料漲價缺貨影響，工程最快明年中才能完工，目前各鄉鎮的垃圾壓力都很大，也呼籲民眾在此非常時期，做好垃圾減量、資源回收。

吉安鄉公所在清潔隊張貼公告，民眾如丟棄大量垃圾，量多到超過一般家戶產生的數量，就會要求查驗相關證件、帳單，以證明「人住在吉安鄉」。（記者花孟璟攝）

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