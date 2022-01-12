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    馬祖國際藝術島論壇登場 林智堅：尊重專業、親自參與 用設計力翻轉城市

    林智堅說，上任後推動多項大型公共建設，並尊重專業、親自參與，以優質公共建設帶領城市進步。（市府提供）

    林智堅說，上任後推動多項大型公共建設，並尊重專業、親自參與，以優質公共建設帶領城市進步。（市府提供）

    2022/01/12 20:06

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕首屆「馬祖國際藝術島」下月將開幕，今舉辦「島嶼的遠見－文化治理論壇」，新竹市長林智堅、基隆市長林右昌與連江縣長劉增應同台交流。林智堅指出，他上任後推動多項大型公共建設，並尊重專業、親自參與，以優質公共建設帶領城市進步，再導入藝文活動，吸引遊客造訪、重新認識新竹，更創造市民的光榮感與認同感。

    林智堅說，他2019年進行五星市長參訪之旅，第一站就到連江縣，劉增應對馬祖的熱情與行銷，讓他印象深刻，特別是美食、美景、美酒三大特色。

    林智堅說，相當期待連江縣和文總共同辦理「馬祖國際藝術島」活動，他也宣布，藝術島活動期間，新竹青年國樂團將在馬祖坑道裡表演，透過城市間藝術交流及展覽呈現城市的美好。

    至於如何從無到有學習，讓新竹市成為跳級生？林智堅指出，新竹市非常幸運，有獨特的「三高一低」城市DNA，所得高、學歷高、出生率高，一低是人口平均年齡39歲，全國最年輕；尤其14歲以下人口高達17%，更是全台唯一在蓋新學校的城市。

    正因如此，新竹市民非常挑剔、要求很高，但過去卻沒有系統規劃城市景觀與公共空間等，讓新竹成為被路過的城市。因此他上任後，透過設計力導入公共建設，及文化與藝術活動為市民創造更好的生活。

    論壇現場民眾發問若有專業和行政意見衝突，身為首長該如何解決？林智堅表示，剛開始新竹市府也有發生這樣的問題，但當團隊運作、磨合後，自然就會弭平，尤其有三個核心目標，第一尊重專業；第二以人為本、以市民為核心，要做市民期待的事情；第三是減法設計，透過這些去推動設計力導入公共建設。

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