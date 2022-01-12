藻礁攻防戰再起！三接淤沙疑慮未解 環差又被打回票

環團會前在環保署前召開記者會，提出訴求，要求三接再外推方案環差通過前，海域工程先「停工」。（記者羅綺攝）

2022/01/12 19:04

〔記者羅綺／台北報導〕珍愛藻礁公投以390萬同意票比416萬不同意票「不通過」，三接外推方案今天進入環保署環評專案小組進行第二次審查，環團與中油的「藻礁保衛攻防戰」再起，會議中環評委員就棧橋施工對觀新藻礁區及觀塘工業區G1、G2、G3藻礁區的淤沙影響提出疑問，決議「補正再審」，要求中油須提供進一步資料。

會議前，包括珍愛藻礁公投領銜人潘忠政等環保團體在環保署前召開記者會，提出訴求，要求三接再外推方案環差通過前，海域工程先「停工」，中油要信守三接「不浚挖」、「不造地」、「不破壞生態」公投承諾，若違反公投承諾要「拆堤還海」等。

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開發單位中油則說，已在藻礁保護最大化及供電影響最小化兩大前提下，提出外推方案，工業港將再外推455公尺，離岸1.2公里，完全避開潮間帶藻礁，若棧橋若再向外延伸，可能會超過工業港報編的範圍，「沒有空間再外推了」，若為此讓環評重新來過，勢必會影響供氣期程。

經濟部次長曾文生則說，基於減煤增氣的急迫性，現在正在施工的部分，正是既有方案與外推方案重疊的部分，也就是棧橋、儲槽都會繼續做。而對於環團指出，中油二期工程出現在預算書中，曾文生說，「原來計畫就有評估這個部分」，會朝向不影響藻礁生態的方向去規劃，在保安林、G1、G2之外，距離更遠的地方都可以評估。

環委張學文指出，工業港外推後，多少都會對生態有所影響，外推後港區潮流速度變慢，觀塘工業區G1、 G2漂沙往南帶，可能會沉積在觀新藻礁區，「這就是我擔心的突堤效應」，要求中油補充外推方案對觀新藻礁區及G1、G2、G3藻礁區等的淤沙模擬及可能的影響分析。

環委也討論冷溫排水排放造成溫度變化對海洋生物活動的影響、鄰近漁港船舶航行狀況、LNG船漏油污染因應措施、提升防救災能量、生物及漁業資源監測等。

閉門會議中，有環委認為「外推方案比原方案對生態的影響更小」是大家的共識，不應再虛耗時間，直接通過、送環評大會；但也有環委堅持，這是全國民眾關注的開發案，應謹慎審查，入淤沙對觀新藻礁的模擬不夠清楚，不應急就章；最終環委達成共識，決議「補正再審」，要求中油在3月底前補齊資料送專案小組再審。

會後，曾文生接受訪問時說，三接有急迫性，時間一向是經濟部的重要考慮因素，會責成中油儘快送件。

三接外推方案進入環保署環評專案小組進行第二次審查。（記者羅綺攝）

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