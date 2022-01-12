桃園市37處接種站 1/16前隨到隨打

桃園市衛生局長王文彥建議，16日前可至全市37處接種站，隨到隨打、免預約。（記者謝武雄攝）

2022/01/12 17:34

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會臨時會今天邀請衛生局長王文彥針對桃園國際機場武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件進行專案報告，議員們普遍關心第三劑疫苗施打情況，王文彥說，市府在全市37處接種站於16日前仍提供隨到隨打服務，民眾可多加利用。

王文彥說，目前追加第三劑疫苗時間已從5個月縮短為3個月，滿18歲民眾完整接種二劑疫苗後，建議追加；另第1、2劑施打「AZ疫苗」者，建議施打莫德納（半劑量）、高端、BNT；另第1、2劑施打「AZ外其他疫苗」者，建議施打莫德納（半劑量）、高端、BNT、AZ。

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另外，市長鄭文燦昨天視察桃園區五中市民活動中心疫苗接種站時說，為提升第三劑疫苗覆蓋率，16日前全市37處社區接種站，提供免預約、隨到隨打服務，其中「單數日施打莫德納、雙數日施打BNT」，另也開放符合第一、二劑接種資格者接種。

想接種AZ疫苗或高端疫苗，可到桃園217家合約醫療院所與衛生所開設的疫苗門診預約接種，相關資訊可上「桃園事」臉書粉絲專頁或桃園市政府防疫資訊網查詢。

中央COVID-19公費疫苗預約平台1922將於15日上午10點到16日中午12點開放第三劑疫苗預約接種，1月17日開始施打，民眾可上網預約，屆時衛生所、社區接種站及部分醫療院所都納入1922系統。

市議員黃婉如、舒翠玲、周玉琴、陳美梅、詹江村等人都提到，很多民眾對於如何施打第3劑疫苗、到底打哪一種疫苗都弄得霧煞煞，尤其是老人家，以往第1、2劑都有里長通知，這次好像變成孤兒，搞得大家都很緊張。

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