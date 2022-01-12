台北港47座石化槽合約到期 立委辦現勘促盡速遷移

交通局航港局副局長劉志鴻表示，填海造陸工程預計2026年完工。（記者周湘芸攝）

2022/01/12 17:29

〔記者周湘芸／新北報導〕台北港區長年擺放47座石油或化學製品石化槽，去年合約陸續到期，地方盼早日遷移確保安全。立法委員洪孟楷今邀集相關單位辦理現勘，交通局航港局副局長劉志鴻表示，填海造陸工程預計2026年完工，另還需1年4個月建廠搬遷，會盡量加快時程。

台北港區有台塑公司、淳品實業、友亦企業設置的臨時貯放槽，台北港營運處先前表示，合約年限去年底到期後已續租油品公司，預計2026年完成15公頃填海造陸工程後全數搬遷。但地方認為石化槽鄰近住宅區，對居住安全及地方發展影響大，希望盡速遷移。

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洪孟楷今辦理現勘，除了要求明確訂定台北港石化槽搬遷期限，也要求相關單位1個月內改善載運土方車輛進入市區影響交通問題。

八里區長陳炳仲指出，若填海造陸工程2026年完工，要讓47座石化槽全數遷移完成勢必需要更多時間，希望可以訂定明確期程。

市議員鄭戴麗香也說，載運填築土方的車輛開入市區，長期影響居民生活及交通品質，盼相關單位注重問題。

劉志鴻指出，石化槽遷移工程將於明年規劃詳細時程，預計2026年完成填海造陸工程後，還需1年4個月建廠搬遷。另外，載運填築土方車輛的管制站都設在港區，不少駕駛擔心超重會先前往其他過磅站測重，先前已在土方大會向業者宣導不得進入市區，未來若發現相關車輛超出動線，將研議扣點懲罰。

洪孟楷辦理現勘，要求明確訂定台北港石化槽搬遷期限。（記者周湘芸攝）

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