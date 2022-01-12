為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台北港47座石化槽合約到期 立委辦現勘促盡速遷移

    交通局航港局副局長劉志鴻表示，填海造陸工程預計2026年完工。（記者周湘芸攝）

    交通局航港局副局長劉志鴻表示，填海造陸工程預計2026年完工。（記者周湘芸攝）

    2022/01/12 17:29

    〔記者周湘芸／新北報導〕台北港區長年擺放47座石油或化學製品石化槽，去年合約陸續到期，地方盼早日遷移確保安全。立法委員洪孟楷今邀集相關單位辦理現勘，交通局航港局副局長劉志鴻表示，填海造陸工程預計2026年完工，另還需1年4個月建廠搬遷，會盡量加快時程。

    台北港區有台塑公司、淳品實業、友亦企業設置的臨時貯放槽，台北港營運處先前表示，合約年限去年底到期後已續租油品公司，預計2026年完成15公頃填海造陸工程後全數搬遷。但地方認為石化槽鄰近住宅區，對居住安全及地方發展影響大，希望盡速遷移。

    洪孟楷今辦理現勘，除了要求明確訂定台北港石化槽搬遷期限，也要求相關單位1個月內改善載運土方車輛進入市區影響交通問題。

    八里區長陳炳仲指出，若填海造陸工程2026年完工，要讓47座石化槽全數遷移完成勢必需要更多時間，希望可以訂定明確期程。

    市議員鄭戴麗香也說，載運填築土方的車輛開入市區，長期影響居民生活及交通品質，盼相關單位注重問題。

    劉志鴻指出，石化槽遷移工程將於明年規劃詳細時程，預計2026年完成填海造陸工程後，還需1年4個月建廠搬遷。另外，載運填築土方車輛的管制站都設在港區，不少駕駛擔心超重會先前往其他過磅站測重，先前已在土方大會向業者宣導不得進入市區，未來若發現相關車輛超出動線，將研議扣點懲罰。

    洪孟楷辦理現勘，要求明確訂定台北港石化槽搬遷期限。（記者周湘芸攝）

    洪孟楷辦理現勘，要求明確訂定台北港石化槽搬遷期限。（記者周湘芸攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台北港47座石化槽到期續約 2026年全數遷離住宅區
    2022/01/02 16:27

    台北港47座石化槽到期續約 2026年全數遷離住宅區
    台北港外確有廢彈拋棄區 國軍：現無拋棄廢彈
    2021/12/09 14:29

    台北港外確有廢彈拋棄區 國軍：現無拋棄廢彈

    什麼是台南時間 多的是你不知道的事
    三接若遷台北港 管線經廢彈海拋區
    2021/12/09 05:30

    三接若遷台北港 管線經廢彈海拋區
    台北港外海有廢彈海拋區？ 潘忠政：現在才找理由推託
    2021/12/08 12:44

    台北港外海有廢彈海拋區？ 潘忠政：現在才找理由推託

    Honda FIT e:HEV 內外兼具全新出擊
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播