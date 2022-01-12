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    營造友善育兒城市 高市加碼送「寶貝新生兒禮包」

    營造友善育兒城市，高市加碼送「寶貝新生兒禮包」，內有豐富的育兒資訊。（社會局提供）

    營造友善育兒城市，高市加碼送「寶貝新生兒禮包」，內有豐富的育兒資訊。（社會局提供）

    2022/01/12 17:31

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市政府營造友善育兒城市，推出多元福利措施，除了增加坐月子到宅服務時數、提升托育、育兒津貼補助，及增加公托設置外，今也公布加碼發送「高雄寶貝新生兒禮包」，內有豐富的育兒資訊，手機掃一下QRCODE，就能輕鬆掌握最新、最實用的育兒寶典。

    社會局表示，今年1月1日起，市民朋友只要在高雄辦理新生兒出生登記，即可領取1份新生兒禮包。裡頭有高雄市的育兒資訊、三角口水巾、圍兜、手帕，都是嬰幼兒日常使用物品，圖案有可愛蔬果物產意象、嚴選台灣製，品質安心又實用，協助新手爸媽育兒雄貼心！

    為營造友善育兒環境、鼓勵市民生育，市長陳其邁表示，高雄市提供弱勢孕產婦產檢交通補助，生產後有坐月子到宅服務，並提供貼心育兒指導，成為新手爸媽的好幫手，另育兒津貼也從今年8月起調增，第1名子女每月發放5000元、第2名子女每月發放6000元、第3名以上每月發放7000元。

    陳其邁說，市府建置豐沛的幼托資源，目前設置10處社區公共托育家園、18家公共托嬰中心，預定今年公托設施增設至53處，並率先於去年8月調降公共托嬰中心托育比為1比4，調整公共托育服務收費一致為9000元，讓照顧品質更加提升，且110學年度公共化幼兒園已達4成，並設置22處育兒資源中心，提供親子活動、育兒支持服務。

    高市「寶貝新生兒禮包」，內有豐富的育兒資訊。（社會局提供）

    高市「寶貝新生兒禮包」，內有豐富的育兒資訊。（社會局提供）

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