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    率全國之先 台南玉井農產加工及冷鏈物流中心獲中央補助5億

    南市爭取興建玉井農產加工及冷鏈物流中心，市府今獲中央同意補助5億元，為全台第一個獲中央核定的農產品區域冷鏈物流中心。（南市農業局提供）

    南市爭取興建玉井農產加工及冷鏈物流中心，市府今獲中央同意補助5億元，為全台第一個獲中央核定的農產品區域冷鏈物流中心。（南市農業局提供）

    2022/01/12 17:21

    〔記者王涵平／台南報導〕南市爭取興建玉井農產加工及冷鏈物流中心，市府今接獲農委會通知審查通過，同意依規劃建置經費補助5億元，為全台第一個獲中央核定的農產品區域冷鏈物流中心。

    玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃主體建築2層計2255坪，成立後預期可收購南市及鄰近縣市青果，執行理集貨、選別、分級、預冷、低溫檢疫、包裝、加工、倉儲、運銷等作業。立委郭國文積極協助爭取，希望台南農產品銷售通路更為擴大。

    台南市長黃偉哲表示，南市水果產量排名全國第二，但因水果易腐的特性，常面臨產期集中，保鮮期短等問題，如遇盛產，容易發生滯銷，加上小農種植面積不大、生產規模小，運銷能力有限，幾乎無法投入冷鏈設施，使得果品在運銷過程中發生損耗，造成農民損失。

    未來在產地核心區域設置青果處理及冷鏈相關基礎設施及設備，透過產地優勢吸引優質業者進駐經營，協助調節產銷、減少損耗，進而提升農產價值，為農民帶來更大的收益。

    南市農業局長李建裕說，第一階段中央核定硬體建設3.16億元，目前已進入基本設計階段，預計5月完成細部設計，11月辦理發包；興建後將採營運移轉（OT）方式委由民間機構營運，目前已進入先期規劃階段，如招商順利，11月即可徵得營運廠商並報請中央核定第二階段設備經費1.84億。整體將於113年第一季正式啟用營運。

    南市爭取興建玉井農產加工及冷鏈物流中心，市府今獲中央同意補助5億元，為全台第一個獲中央核定的農產品區域冷鏈物流中心。（南市農業局提供）

    南市爭取興建玉井農產加工及冷鏈物流中心，市府今獲中央同意補助5億元，為全台第一個獲中央核定的農產品區域冷鏈物流中心。（南市農業局提供）

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