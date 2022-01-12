20萬人申請疫苗數位證明 陳時中：尚未打算國內使用

數位新冠病毒健康證明範本。（指揮中心提供）

2022/01/12 16:42

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心去年底推出我國的「數位新冠病毒健康證明」，開放要出國的民眾下載使用，可加速在歐盟等地入境通關作業，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日指出，至今累計申請人數已達20萬人，但目前還沒有打算開放國內使用。

我國的「數位新冠病毒健康證明」開放所有於國內接種疫苗或進行PCR檢驗者可自行到網站下載，或在衛福部官網取得連結。

請繼續往下閱讀...

3個步驟即可取得證明，首先，確認身分，國人提供身分證號+健保卡號+有效護照號碼；FIDO（為安全且便利的生物辨識方式，提供指紋或臉部辨識登入）+有效護照號碼；自然人憑證+有效護照號碼，三種方式擇一；至於外來人口提供統一證號+健保卡號；統一證號+入出境證號；統一證號+護照號碼，三種方式擇一。其次選擇「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」，再來即可取得證明。

陳時中今日指出，至今累計申請人數已達20萬人，但目前還沒有打算開放國內使用。

根據指揮中心統計，目前疫苗累計接種3611萬8923人次，人口涵蓋率第一劑80.43%、第二劑71.36%、基礎加強劑接種率0.14%、追加劑接種率2.59%。

不過，陳時中也提到，突破性感染多，要打疫苗達到群體免疫很難，讓重症降低是現在努力的方向，強調如今是多層次防護，確保個人與醫療量能可保全。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法