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    苗栗掩埋場協調會變控訴會 自救會與坤輿爆口角衝突

    坤輿公司反控遭自救會成員暴力相向。（記者蔡政珉攝）

    坤輿公司反控遭自救會成員暴力相向。（記者蔡政珉攝）

    2022/01/12 13:42

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府中止坤輿廢棄物掩埋場試運轉計畫處分，被環保署認定違法而撤銷，業者因而獲恢復試運轉，不過去年底12月28日與反坤輿自救會成員爆發衝突多人掛彩，今天坤輿公司原訂與自救會成員協調，但自救會不認同，最後演變為控訴大會，坤輿公司經理王亞綺也反控遭自救會成員暴力相向。

    原本今天要召開協調會，希望化解雙方矛盾。不過，坤輿公司人員先拿出去年12月28日照片，指控自救會成員攻擊坤輿掩埋場方人員，導致現場氣氛頓時緊張，爆發口角衝突。

    王亞綺也稱，自己之前因遭暴力受傷，並秀出照片展示身上的傷痕，更說必須讓自己高齡80歲老母親替自己洗澡、 更衣，生活不便，並說不排除前往竹南警分局提告。

    坤輿公司強調，自救會目前佔據的用地屬公司所有，要求自救會撤離。

    反坤輿自救會長陳清鑫則說，之前涉傷害與妨害自由案被移送的坤輿董事胡漢南為暴力份子，無資格召開協調會；陳清鑫也批評，目前坤輿公司表面釋出善意製造出和平假象，就是要等待目前駐守的警方撤離後再出手。

    竹南警方強調，今天一見到雙方劍拔弩張，立刻派員前往隔開避免進一步衝突，警方也持續安排人力日夜駐守。

    苗栗縣府環保局則說，行政機關必須要依法行政，坤輿公司提出的試運轉計畫，因為經過審查後符合法規要件，所以縣府予以核准，希望雙方能保持和平理性態度溝通。

    反坤輿自救會長陳清鑫認為目前業者在製造和平假象。（記者蔡政珉攝）

    反坤輿自救會長陳清鑫認為目前業者在製造和平假象。（記者蔡政珉攝）

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