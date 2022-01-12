為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    虎尾惠來公墓入口景觀改善 納骨塔「外掛」電梯

    虎尾惠來公墓納骨塔外掛電梯，民眾祭祖不用再爬樓梯。（記者詹士弘攝）

    虎尾惠來公墓納骨塔外掛電梯，民眾祭祖不用再爬樓梯。（記者詹士弘攝）

    2022/01/12 11:46

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮惠來公墓清明節總湧入大批人潮，年長、身障者卻因納骨塔無設置電梯，導致追思祭祖寸步難行，虎尾鎮公所於2020年推動納骨塔增設電梯工程，採用「外掛」方式，今天完工啟用。

    鎮長丁學忠表示，惠來納骨塔舊式塔位大樓至今已將近20年，因樓高5層且無電梯設計，長者或行動不便者皆須步行上下樓層，確屬不易，經公所團隊的努力以及虎尾鎮民代表會的支持之下，得以讓電梯工程圓滿完成，也讓前來祭祀的民眾，慎終追思有愛無礙之祭拜環境。

    「惠來納骨塔電梯工程」於2020年10月29日開工，工程經費計451萬餘元，虎尾鎮公所自籌451萬餘元。

    鎮長丁學忠表示，因傳統觀念及風水等原因，使民眾對於殯葬設施產生排斥的心理作用，因此公所於去年推動惠來靜楓生命園區「入口景觀改善工程」，斥資約689萬元，期望能打破傳統的刻板印象，共同打造一個寬廣，設備新穎、清淨、尊榮、莊嚴的場所。

    使惠來靜楓生命園區的環境清幽宜人，不再讓人心生畏懼，提供往生者有一個完美的治喪場所，並能成為一處，連結家屬及亡者的生命紀念區。

    虎尾惠來公墓納骨塔外掛電梯，民眾祭祖不用再爬樓梯。（記者詹士弘攝）

    虎尾惠來公墓納骨塔外掛電梯，民眾祭祖不用再爬樓梯。（記者詹士弘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全國首座 高雄旗津生命紀念館結合太陽能光電今啟用
    2022/01/11 12:32

    全國首座 高雄旗津生命紀念館結合太陽能光電今啟用
    補塔位不足 苗栗西湖鄉思親塔落成開光
    2021/12/22 13:30

    補塔位不足 苗栗西湖鄉思親塔落成開光

    什麼是台南時間 多的是你不知道的事
    女遭槍殺棄屍三峽公墓 兇手判無期、無罪男友改判12年半定讞
    2021/12/17 11:37

    女遭槍殺棄屍三峽公墓 兇手判無期、無罪男友改判12年半定讞
    死無葬身之地？ 中市要興建納骨塔、公墓
    2021/11/01 22:25

    死無葬身之地？ 中市要興建納骨塔、公墓

    中央路商圈核心 景觀宅自營商最愛
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播