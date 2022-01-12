虎尾惠來公墓入口景觀改善 納骨塔「外掛」電梯

虎尾惠來公墓納骨塔外掛電梯，民眾祭祖不用再爬樓梯。（記者詹士弘攝）

2022/01/12 11:46

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮惠來公墓清明節總湧入大批人潮，年長、身障者卻因納骨塔無設置電梯，導致追思祭祖寸步難行，虎尾鎮公所於2020年推動納骨塔增設電梯工程，採用「外掛」方式，今天完工啟用。

鎮長丁學忠表示，惠來納骨塔舊式塔位大樓至今已將近20年，因樓高5層且無電梯設計，長者或行動不便者皆須步行上下樓層，確屬不易，經公所團隊的努力以及虎尾鎮民代表會的支持之下，得以讓電梯工程圓滿完成，也讓前來祭祀的民眾，慎終追思有愛無礙之祭拜環境。

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「惠來納骨塔電梯工程」於2020年10月29日開工，工程經費計451萬餘元，虎尾鎮公所自籌451萬餘元。

鎮長丁學忠表示，因傳統觀念及風水等原因，使民眾對於殯葬設施產生排斥的心理作用，因此公所於去年推動惠來靜楓生命園區「入口景觀改善工程」，斥資約689萬元，期望能打破傳統的刻板印象，共同打造一個寬廣，設備新穎、清淨、尊榮、莊嚴的場所。

使惠來靜楓生命園區的環境清幽宜人，不再讓人心生畏懼，提供往生者有一個完美的治喪場所，並能成為一處，連結家屬及亡者的生命紀念區。

虎尾惠來公墓納骨塔外掛電梯，民眾祭祖不用再爬樓梯。（記者詹士弘攝）

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