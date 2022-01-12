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    南投「褔虎獻瑞」主燈 民眾轟如貓似猴「四不像」

    南投市公所因應虎年到來，市區圓環也完成「褔虎獻瑞」主燈架設工作，但「福虎」如貓似猴的外表，也意外引發大家熱烈討論。（記者謝介裕攝）

    南投市公所因應虎年到來，市區圓環也完成「褔虎獻瑞」主燈架設工作，但「福虎」如貓似猴的外表，也意外引發大家熱烈討論。（記者謝介裕攝）

    2022/01/12 11:42

    〔記者謝介裕／南投報導〕農曆春節在即，南投市區唯一的圓環地標也從去年的「金牛」變成「福虎」，不過，「福虎」外表因被外界質疑如貓似猴，以致也引來四不像的負面聲音，公所表示，尊重每位民眾對文創作品的看法及想法，但也千萬不要抹煞公所同仁共同努力的心血。

    南投市區唯一的圓環，一路見證南投市發展、變遷，1950年行政劃分後，「南投社」聚落正式脫離台中縣區而定名南投縣，當時還是「南投鎮」，直到1981年才升格為縣轄市，因南投縣文化園區前有4條道路交叉，所以才興建圓環以利交通順暢，堪稱是陪伴市民一起成長的老朋友，所以在拆除引發沖煞風水之說的921稜角狀造型的紀念碑後，圓環地標便開始配合生肖及花燈活動年年更改，也成為「除舊佈新」的重要指標。

    儘管疫情升溫，但南投市燈會照常舉辦，預計22日進行點燈儀式後，一直展到2月15日元宵節當天為止，目前從園環主燈「福虎」，迄中山公園、仁壽公園等地，也都積極展開會場布置工作，尤以主燈「福虎獻瑞」最受注目。

    市長宋懷琳指出，此次因應虎年到來設計的「福虎」，經同仁一番討論、腦力激盪後，遂決定一改過去嚴肅、威武的模樣，改以俏皮、活潑、喜氣方式呈現。

    在她看來就是1隻可愛又充滿活力的老虎，並不會與其他動物產生聯想，同時還特別設計「福虎」右手拿金元寶；左手持令旗，藉此庇佑大家新的一年發大財、大發財、平安又健康。

    南投市公所因應虎年到來，市區圓環上的圖像也從「金牛」更新為「褔虎獻瑞」。（記者謝介裕攝）

    南投市公所因應虎年到來，市區圓環上的圖像也從「金牛」更新為「褔虎獻瑞」。（記者謝介裕攝）

    南投市公所在中山公園燈會的會場布置一片燈海情形。（記者謝介裕攝）

    南投市公所在中山公園燈會的會場布置一片燈海情形。（記者謝介裕攝）

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