過年恐宅在家？2指標揭疫情危機 專家：三級離我們不遠了

招名威警告，若這2天確診數仍持續攀升，大家就要有到三級警戒的準備，「確實有可能過年會宅在家裡」，不能與同住以外的人相聚，更不能拜年遊玩。（路透）

2022/01/12 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕台灣昨（11日）新增12例本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）個案，創今年新高，引發民眾對去年疫情爆發的憂慮，毒物專家招名威對此指出，由於這幾天持續有突破性、社區性確診者，無論是本土或是境外移入案例都持續攀升，他示警「這代表三級離我們不遠了！」

中央流行疫情指揮中心昨公布國內新增12例本土確診個案，桃園國際機場群聚感染事件新增9例，除信實公司先前確診清潔員案17308和案17474的家人分別各添1例外，桃機手推車服務員和居服員夫婦傳播鏈也擴大衍伸。

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毒理專家招名威在臉書指出：「這幾天持續有突破性、社區性確診者，無論是本土或是境外移入案例都持續攀升，這代表著三級離我們不遠了！」他認為，雖Omicron沒有致命危機，但其傳播速度快又強、且流感化，目前為止勢必不會終止。

招名威警告，若這2天確診數仍持續攀升，大家就要有到三級警戒的準備，以現階段離過年還有2週多一點，「確實有可能過年會宅在家裡」，屆時可能不能與同住以外的人相聚，更不能拜年遊玩，最後他呼籲民眾，追加劑疫苗該接種的應盡快接種，此外寒流來襲大家也要注意保暖，注意免疫力下滑，喊話「保護好自己就是救台灣。」

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