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    上午4長程航班再16人確診 王必勝：加強量能因應未來3天高峰

    桃園機場長程線班機入境旅客採檢檢驗室能量加大，是加快旅客等候時間的主因。（記者姚介修攝）

    桃園機場長程線班機入境旅客採檢檢驗室能量加大，是加快旅客等候時間的主因。（記者姚介修攝）

    2022/01/12 09:46

    〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場為降低武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變異株感染可能性，對長程線班機入境旅客執行全面採檢，由於昨日有些混亂，前進指揮所針對問題做出修正，今天已經改善許多。指揮官王必勝表示，今天順利很多，未來3天還會有一批高峰，不能讓旅客等太久。早上4個航班經採檢有16人確診，後送速度及流程也有極大的改善。

    王必勝早上依然到現場巡視，他表示，目前各方面資源都很到位，除了檢驗量能擴大很多以外，人員流程操作也熟練很多，昨天主要是有些小細節影響很大，像是名單比較不清楚，也將它改善了。像是對檢體，昨天光是對名單就要快20分鐘，剛剛2分鐘就對完了，這就是流程改善，應該是可以漸漸達成我們要的目標。

    王必勝提到，新裝PCR檢測儀有60台，加上原有的41台，現在總共有101台，應該可以因應下面一波高峰，在13、14、15日，所以還是要把量能準備充足，不要讓旅客等太久。

    根據旅客預報人數，今天全天有8班長程線航班入境，旅客人數453人，包括澳洲10人、美國288人、德國法蘭克福30人、法國巴黎59人及杜拜76人，今天桃園機場總入境人數2689人，實際入境人數會比預報來的少。

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    所有長程線入境班機採陰離開時都需要經過消毒。（記者姚介修攝）

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    昨天亂象叢生的後送，今天也是順暢很多，旅客不需在機坪吹風受凍。（記者姚介修攝）

    昨天亂象叢生的後送，今天也是順暢很多，旅客不需在機坪吹風受凍。（記者姚介修攝）

    經過改善後，今天入境採檢旅客的等候時間有明顯的改善。（記者姚介修攝）

    經過改善後，今天入境採檢旅客的等候時間有明顯的改善。（記者姚介修攝）

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