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    台南新化年貨大街1/22登場 嚴禁邊走邊吃

    今（2022）年新化年貨大街「虎賀康」將於1月22日登場。圖為2020年1月18日新化年貨大街盛況。（台南市府提供）

    今（2022）年新化年貨大街「虎賀康」將於1月22日登場。圖為2020年1月18日新化年貨大街盛況。（台南市府提供）

    2022/01/11 21:55

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市新化年貨大街將於1月22日開跑，南市經發局今（11）日於市政會議說明相關活動規劃及防疫措施，市長黃偉哲表示，因應全國疫情發展，活動不僅要辦得好，更重要的是「辦得安全」，年貨大街禁止試吃與邊走邊吃，攤商要做好自主健康管理，場內全程戴口罩，活動現場加強防疫稽查與輔導。

    去（2021）年新化年貨大街原訂2月初舉辦，但因發生衛生福利部桃園醫院武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚擴大，疫情升溫的影響，在防疫考量下停辦大型活動。

    今年雖有Omicron新型變異株威脅，北部本土案例增加，但是目前台南沒有新增疫情，新化年貨大街未到宣布停辦地步。經發局表示，今年的新化年貨大街活動主軸為「虎賀康」，1月22日至28日，主要活動地點在新化老街中正路上，主舞台設置在大目降廣場，1月23日將舉辦開幕活動，共有150攤，展售多元年貨商品，而且也將推出商家促銷拍賣及一元競標活動。

    黃偉哲表示，台灣是一日生活圈，桃園有事，台南、高雄也是「剉列等」，防疫仍要提高警覺，雖然高雄有確診者足跡經過，但還不是有確定的感染鏈，不必要過度恐慌，可是必要的第2級疫情警戒一定要落實做到位。

    經發局強調，民眾前往新化年貨大街時，一律須配戴口罩；入口也會實施實聯制及量測體溫，攤商並自主管理量測體溫；另外，禁止試吃及邊走邊吃，屆時工作人員會進行走動式防疫宣導，請民眾配合遵守防疫規定。

    台南舉辦大型活動，市長黃偉哲強調，必要的防疫警戒落實做到位。（記者洪瑞琴攝）

    台南舉辦大型活動，市長黃偉哲強調，必要的防疫警戒落實做到位。（記者洪瑞琴攝）

    年貨大街防疫措施，未來將視疫情滾動檢討。（台南市府提供）

    年貨大街防疫措施，未來將視疫情滾動檢討。（台南市府提供）

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