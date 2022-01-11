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    基市府秘書長黃駿逸獲全國模範公務人員 蔡英文稱許

    蔡英文總統今天接見全國模範公務人員，點名稱許基隆市政府秘書長黃駿逸。（總統府提供）

    蔡英文總統今天接見全國模範公務人員，點名稱許基隆市政府秘書長黃駿逸。（總統府提供）

    2022/01/11 21:33

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕總統蔡英文今天接見「全國模範公務人員代表」，基隆市政府秘書長黃駿逸代表致詞，蔡英文也點名稱許黃駿逸，協助林右昌擘畫基隆市港再生標竿計畫、中央前瞻建設計畫，讓基隆持續進步發展。

    黃駿逸曾在中央、直轄市、地方公務歷練，2015年1月16日從台南市政府調任至基隆市政府，擔任林右昌辦公室主任、基隆市政府研考處長、綜合發展處長、產業發展處長等職位，每天從新北市樹林塔火車到基隆，往往忙到深夜才回家，今年獲選全國模範公務員。

    今天蔡英文總統接見49位模範公務人員，蔡英文肯定得獎者長期奉獻專業，疫情期間也全力配合各項防疫工作，她說，近來國內出現新一波疫情，請大家繼續為防疫打拚，讓國家社會更進步。

    黃駿逸代表致詞時指出，基隆市7年多來在林右昌帶領，以及市府團隊全體同仁齊心打拚下，把基隆從大家眼中的醜小鴨變成天鵝，市政建設一步一腳印做出成績，獲得市民的肯定和認同，他認為，這是身為公務人員最大的滿足感和成就感，也要把這份榮耀歸功於所有沒日沒夜一起打拚的市府同仁們。

    黃駿逸說，新的一年剛剛開始，面對新一波本土疫情的來襲，公務夥伴没有任何鬆懈的理由，將各就各位、上緊發條，持續守護人民的健康防線。

    基隆市政府秘書長黃駿逸獲選全國模範公務人員。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府秘書長黃駿逸獲選全國模範公務人員。（記者盧賢秀攝）

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