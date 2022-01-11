遭批落地採檢太晚！ 名醫：陳時中太客氣，回這3字就好！

有專家批如今才實施長程航班落地採檢太晚，陳時中回應表示「事後看來每件事都太晚」。（指揮中心提供）

2022/01/11 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入確診病例增加，中央流行疫情指揮中心將防疫陣線往前拉，今（11日）起針對長程航班旅客進行落地採檢，不過卻有專家批此舉「太晚了」；衛福部長陳時中得知後回應表示「事後看來每件事都太晚」。對此，名醫陳志金直言，陳時中只需要回「馬後炮」這3個字就好。

綜合媒體報導，今天是長程航班落地採檢首日，入境者快速PCR採檢結果需為陰性才放行，對此中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬批評，去年的諾富特群聚案已是警惕，指揮中心等到機場周邊發生疫情才檢視感控「真的太晚」。

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陳時中今天被問到此事時回應表示，事後來看當然會覺得每件事都太晚，而且機場採檢要安排的事情非常多，可以說是一件「高難度」的事，在入境確診者沒這麼多的情況下，相關單位守在第二線即可；如今入境確診數增加，指揮中心才必須快速做出因應。

對此，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金認為陳時中的回應太溫和，直言「部長您太客氣了！只要回「馬後炮」就可以了！」網友則紛紛表示，「馬前炮是沒人做，倒是一堆落井下石、馬後炮。前線人員吃緊，要多鼓勵，代替責備」、「事後諸葛誰不會，但是在事前什麼都還不明朗的狀況下，真的很難下決策」、「一有疫情就人人是專家」。

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