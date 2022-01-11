泰國成非洲豬瘟疫區 即起攜其豬肉製品入境 罰款20萬起跳

泰國已通報OIE該國有非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟應變中心表示，即日起若有泰國入境旅客夾帶該國肉製品，將罰20萬元，再犯則罰百萬。（資料照）

2022/01/11 20:14

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國分別於上個月與這個月三度在泰國郵包內的豬肉香腸驗出非洲豬瘟病毒核酸，非洲豬瘟中央災害應變中心今日（11）表示，泰國畜牧發展廳自我查驗後，已宣布該國發現非洲豬瘟並通報世界動物衛生組織（OIE），故自即日起若有泰國入境旅客攜帶豬肉製品，初犯將罰20萬元、再犯罰1百萬，且若不能當場繳清罰款，立即遣返。

若不能當場繳清罰款 立即遣返

我國分別於上個月15日、27日、今年1月3日查獲泰國郵包夾帶有非洲豬瘟病毒的豬肉香腸，當即立刻通知OIE及泰國主管機關加強監測，並關注泰國疫情情況，持續加強檢測來自東南亞國家的郵包、快遞、入境旅客的行李。

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泰國畜牧發展廳也在該國的佛統府採樣309個樣本中，在其中一個屠宰場採樣的樣本驗出非洲豬瘟陽性，並通報OIE後宣布發現地的佛統府為疫區，並進行管制與撲殺作業，防檢局副局長徐榮彬表示，依照OIE規定，若在一個地區發現有非洲豬瘟疫情，該國就都會列為疫區。

目前亞洲僅台灣、日本非疫區

目前國際上非洲豬瘟疫情仍嚴重，目前亞洲只有台灣與日本非疫區，其他的國家與地區都已經淪陷，歐洲地區的義大利、北馬其頓也在近日發生非洲豬瘟疫情。

隨著春節即將到來，出入境旅客與國際郵包都增加，應變中心表示，各邊境管制機關已加強包括旅客行李、郵包、快遞及貨運的查驗，其中若是來自非洲豬瘟疫區及高風險地區的郵包採逐件檢查；針對外籍移工及新住民加強宣導；春節前啟動聯合稽查市售商店專案計畫，防堵市面販賣來路不明肉品；加強查核畜牧場落實廚餘蒸煮等精進措施。

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