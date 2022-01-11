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    機捷A21區段徵收工程不順 興南國中遷校出現變數

    A21區段徵收各項地目配置。（地政局提供）

    A21區段徵收各項地目配置。（地政局提供）

    2022/01/11 20:15

    〔記者謝武雄／桃園報導〕總面積達50.54公頃的桃園機場捷運A21站區段徵收都市計畫，去年7月完成全區地上物拆除，而緊鄰殯葬區興南國中未來將遷至區內，如今因物價上漲、缺工等因素連續2次流標，讓遷校出現變數，為此市府調高經費外，也放寬完工期限進行第3次招標，希望遷校早日定案。

    位於中壢殯葬園區旁的興南國中，由於校舍老舊加上環境不佳，地方上多次建議遷校，為此，市府在A21站區段徵收公共設施規劃文中用地，初步命名為環北國中，完工啟用後，興南國中將廢除，市議員徐景文、葉明月多次在議會關心A21區徵進度，如今區徵工程2度流標，也讓設校進度出現變數。

    A21站區段徵收工程於去年7月28日第一次招標，招標金額15.36億元、得標廠商需於820天內完工，可惜乏人問津，市府檢討後將招標金額提高至16.67億元仍流標，日前進行第3次招標，金額16.81億元、完工期限放寬至1000天。

    A21收都市計畫面積50.54公頃，區段徵收面積42.41公頃，規劃有住宅區、商業區、宗教專用區、加油站專用區，面積合計為31.05公頃；公共設施用地包含機關用地、文中用地、公園用地、兒童遊樂場用地、綠地用地、道路、廣場、停車場共19.49公頃。

    A21區段徵收於2020年11月11日公告，去年2月完成申領抵價地審查作業，去年7月完成全區地上物拆除作業，第三次招標若能順利發包，預計2024年底即可完工配地。

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