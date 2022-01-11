陳其邁逗大貓！高雄虎年春聯、小紅包亮相 1/14起限量發放

高雄市春節開運小物，包括開運小紅包、春聯等自14日起發放。（記者許麗娟攝）

2022/01/11 18:06

〔記者許麗娟／高雄報導〕農曆春節將至，高雄市府特製的多款虎年春聯、開運小紅包等昨天亮相，市長陳其邁表示，今年春聯由知名書法家於同生寫上他要祝福市民的「人壽年豐」4字，希望各行各業新的一年都能豐收，至於開運小紅包發送，將視疫情決定是否由市長親自發送。

高雄市春聯以「人壽年豐」搭配陳其邁拿逗貓棒「逗大貓」的Ｑ版插畫，陳其邁說，「人壽年豐」意喻人享長壽、農作豐收，期盼新年市民的生活更加多采多姿、更豐富，並同時也讚揚出生於高雄的於同生泅游於書道30多年，題字雄健有力，是國內書法界中生代翹楚。

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高雄市虎年小紅包則由設計師林建文創作，預計將配合商圈活動提供索取，主視覺以福虎魅力四射的構圖，搭配高雄市花木棉花點綴為襯底裝飾，迎接朝氣新春，並以「福氣啦」代表熱情的高雄本色。

另有Ｑ版的「虎福臨門」開運小紅包，以充滿童趣的老虎，結合高雄地標龍虎塔和兩隻老虎的童謠，打開後可當吊飾，將送給幼兒園及國小學童。

《人壽年豐》春聯自1月14日起將於市府四維行政中心、鳳山行政中心及各區公所上班時間發送；Q版與斗方春聯則分別放置在觀光局所屬各風景區、文化局所轄場館及高雄捷運各站點等場域，包括高雄火車站旅客服務中心、左營高鐵站旅客服務中心、小港機場旅客服務中心、月世界遊客中心、崗山之眼、貝殼館及蝴蝶園等，提供民眾自由索取，索完為止。

高雄市府將發放的斗型春聯，有著Q版陳其邁拿逗貓棒逗老虎的Q版插圖。（記者李惠洲攝）

高雄市長陳其邁（中）展示市府今年寫著「人壽年豐」的春聯，由書法家於同生（左）書寫。（記者李惠洲攝）

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