為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    陳其邁逗大貓！高雄虎年春聯、小紅包亮相 1/14起限量發放

    高雄市春節開運小物，包括開運小紅包、春聯等自14日起發放。（記者許麗娟攝）

    高雄市春節開運小物，包括開運小紅包、春聯等自14日起發放。（記者許麗娟攝）

    2022/01/11 18:06

    〔記者許麗娟／高雄報導〕農曆春節將至，高雄市府特製的多款虎年春聯、開運小紅包等昨天亮相，市長陳其邁表示，今年春聯由知名書法家於同生寫上他要祝福市民的「人壽年豐」4字，希望各行各業新的一年都能豐收，至於開運小紅包發送，將視疫情決定是否由市長親自發送。

    高雄市春聯以「人壽年豐」搭配陳其邁拿逗貓棒「逗大貓」的Ｑ版插畫，陳其邁說，「人壽年豐」意喻人享長壽、農作豐收，期盼新年市民的生活更加多采多姿、更豐富，並同時也讚揚出生於高雄的於同生泅游於書道30多年，題字雄健有力，是國內書法界中生代翹楚。

    高雄市虎年小紅包則由設計師林建文創作，預計將配合商圈活動提供索取，主視覺以福虎魅力四射的構圖，搭配高雄市花木棉花點綴為襯底裝飾，迎接朝氣新春，並以「福氣啦」代表熱情的高雄本色。

    另有Ｑ版的「虎福臨門」開運小紅包，以充滿童趣的老虎，結合高雄地標龍虎塔和兩隻老虎的童謠，打開後可當吊飾，將送給幼兒園及國小學童。

    《人壽年豐》春聯自1月14日起將於市府四維行政中心、鳳山行政中心及各區公所上班時間發送；Q版與斗方春聯則分別放置在觀光局所屬各風景區、文化局所轄場館及高雄捷運各站點等場域，包括高雄火車站旅客服務中心、左營高鐵站旅客服務中心、小港機場旅客服務中心、月世界遊客中心、崗山之眼、貝殼館及蝴蝶園等，提供民眾自由索取，索完為止。

    高雄市府將發放的斗型春聯，有著Q版陳其邁拿逗貓棒逗老虎的Q版插圖。（記者李惠洲攝）

    高雄市府將發放的斗型春聯，有著Q版陳其邁拿逗貓棒逗老虎的Q版插圖。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁（中）展示市府今年寫著「人壽年豐」的春聯，由書法家於同生（左）書寫。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁（中）展示市府今年寫著「人壽年豐」的春聯，由書法家於同生（左）書寫。（記者李惠洲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    農曆年腳步近 基隆市府送「積善厚德」春聯
    2022/01/11 16:50

    農曆年腳步近 基隆市府送「積善厚德」春聯
    虎年將至 蔡英文賴清德「福運旺來」春聯即起發放
    2022/01/10 15:51

    虎年將至 蔡英文賴清德「福運旺來」春聯即起發放

    永久棟距抗通膨 鳳山大公園宅引置產
    馬英九台南永康送春聯 提出1個保證……
    2022/01/09 17:56

    馬英九台南永康送春聯 提出1個保證……
    取自貢寮「虎字碑」 台南玉皇宮免費拓印春聯逾千份
    2022/01/08 14:58

    取自貢寮「虎字碑」 台南玉皇宮免費拓印春聯逾千份

    暖冬「MIT新法寶」 2重點 抗寒最威！
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播