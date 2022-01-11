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    首頁　>　生活

    新人看過來！111年3個全都是「1」日子 已經用掉2個

    選在１月１日在新戶政所結婚的陳先生與朱小姐。（圖由民政局提供）

    選在１月１日在新戶政所結婚的陳先生與朱小姐。（圖由民政局提供）

    2022/01/11 16:58

    〔記者翁聿煌／新北報導〕國人傳統習俗上都是看農曆找結婚的吉日，但是新世代年輕人則是喜歡挑數字奇特或有諧音的好日子辦結婚登記，如今天是111年，有1月1日、11日和11月11日3個全部都是1的特殊日子，今天已經用掉第2個，還有11月11日的唯一機會，「下一次要再等1000年」。

    在新店戶所結婚登記的陳先生與朱小姐，在冰淇淋店工作而相識，今年是兩人交往的第10年，陳先生與好友精心策畫一場求婚驚喜，讓朱小姐太感動而大哭，兩人選擇111年1月1日結婚生效，除了是老公的生日，日子更是超好記，因此決定在這天成為彼此一輩子的好「冰」友，要一輩子愛死（ice）你，讓老公生日變得更加特別。

    家住樹林的涂先生與葉小姐，交往8年經歷遠距離戀愛等考驗，選擇111年1月11日到樹林戶政事務所辧理結婚登記，是因為兩人愛的結晶寶寶小名叫「一一」，原本是玩笑話，但「一一」這個名字好記又好聽，於這一天結婚深具意義，兩人期待簽下結婚登記申請書的那一刻起，「1生1世1心1意1直在1起」，攜手共度美好人生。

    在三重戶政所登記的馮小姐和李先生，兩人均從事警務工作，馮小姐3年多前調至李先生服務的派出所時，李先生就被馮小姐活潑、樂觀、開朗的性格吸引，為了贏得美人心，男方刻意將輪值班表調到與女方相近，增加相處機會，經過3年多的灌溉與經營，兩人愛情開花結果，決定選在千載難逢的111年1月11日攜手共渡今生，象徵兩人都會「一生一世」、「一心一意」，將對方視為「一輩子都要在一起的愛」。

    對於這些新世代的新人，選擇好記或具有特殊意義的「111」，遠比是否為黃道吉日還來得更重要，尤其在這個多變的世界，最重要是能夠「一起走人生的道路、一起變老、一直到永遠」。

    在三重戶政所登記的馮小姐和李先生（中）與雙方父母。（圖由民政局提供）

    在三重戶政所登記的馮小姐和李先生（中）與雙方父母。（圖由民政局提供）

    今天在樹林戶政所登記的涂先生和葉小姐。（圖由民政局提供）

    今天在樹林戶政所登記的涂先生和葉小姐。（圖由民政局提供）

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