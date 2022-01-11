北市聯醫中興院區爆群聚 張上淳：憂Omicron傳播力強擬擴大匡列

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，擔憂Omicron傳播力較強，因此目前也與院方、北市府研議，考慮將非同寢室者、共同活動區域納入調查，擴大匡列採檢。（圖由指揮中心提供）

2022/01/11 16:41

〔記者邱芷柔／台北報導〕北市昨晚傳出有醫護人員確診消息，中央流行疫情指揮中心今（11日）證實，今天新增北市聯醫中興院區2名護理師及其中1位護理師的男友，共3人確診，分別列為護理師案17570、男友案17572，及同職場病房護理師案17571。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，案17570照顧5位確診病人中，有3位定序是Omicron，擔憂傳播力較強，因此目前也與院方、北市府研議，考慮將非同寢室者、共同活動區域納入調查，擴大匡列採檢。

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張上淳說明，得知有案17570後，該院即做相關調查，他昨晚也有去了解，知道個案是在專責病房的護理工作同仁，進病房工作前都會採檢，個案1月9日出現喉嚨不舒服症狀，1月10日發燒採檢確診，接著對全病房採檢，再篩出護理師同仁案17571，案17571沒有症狀，1月7日採檢時為陰性，1月11日確診，上述兩案的Ct值低，分別為13、15，代表病毒量較高，因此也馬上宣布將同病房同仁都列為密切接觸者進行匡列隔離。

此外，案17570的有密切男性友人，昨晚採檢後也得到陽性結果，Ct值為29，列為案17572，回頭追蹤，該案曾在1月10日出現喉嚨不舒服症狀。指揮官陳時中也在記者會上證實，該案工作地點在北市某餐酒館。

張上淳也說，案17570是大夜班，上完班就回到宿舍，沒有在院內其他地方停留足跡，因此對醫院威脅相對小一些。但由於個案住在醫院宿舍，因此針對同寢室的3位同仁進行匡列、隔離、採檢，同樓層53人也同步篩檢，到目前為止，針對案17570匡列採檢的對象，除了男性友人案17572、職場同事案17571確診外，其餘都是陰性，另有2人待採、1人檢驗中。

至於後續建議，張上淳說，考慮非同寢室者有共同活動區域，目前院方正調查是否可能的接觸，需不需要進一步做匡列隔離，若無法釐清，在該院專責病房人員能調度下，建議應盡量擴大匡列隔離，因為案17570照顧的確診者中，有3個案確基因定序是Omicron，擔憂傳染力較強。

張上淳也表示，環境必然也會做採檢，針對病房環境，相關單位昨天採檢全都是陰性。除醫院進行消毒外，今台北市衛生局也請外部相關單位去徹底消毒，因為現在醫院還有病人需要被照顧，因此換了另一個醫護團隊進去照顧，希望工作環境保持非常乾淨，不要影響到後面工作同仁健康狀況。

至於確診的兩名醫護同仁接種疫苗情形，張上淳說，2位確診同仁都在1月6日打了第3劑疫苗，但因接種後才過了幾天就確診，還沒發揮第3劑的作用，確診同仁的年紀介於20至30歲間，一個無症狀，一個有一天出現發燒並有喉嚨痛等輕症情形。

張上淳也補充，去年5、6月本土疫情嚴峻，確實有比較多的醫院出現確診個案，但多數不是在專責病房內發生，此次事件應是近期少數專責病房出現院內感染的狀況。

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