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    長榮又傳空服員確診 工會疾呼：應簡化機上服務流程

    長榮一名空服員返台確診。（本報合成）

    長榮一名空服員返台確診。（本報合成）

    2022/01/11 12:57

    〔記者陳心瑜／台北報導〕國際武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，長榮航空昨天才有兩名機師執飛美國航線後確診，又傳出日前有一名空服員返台後確診，長榮航空表示，以中央流行疫情指揮中心說明為主。

    另外，桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱說，這一兩個月來會員持續和長榮航空協商簡化機上服務流程，秋冬國際疫情嚴峻，但是長榮航空卻在今年元旦起以「增加競爭力」為由，提供更多元的餐點、飲料給旅客，一反疫情爆發時指揮中心所建議簡化供餐的建議。

    工會指出，更複雜的供餐讓組員都很擔心，未料公司卻回覆說，要提供更多選擇，也覺得機組員的防疫配備相當完整，可比照醫療院所，但增加接觸無疑是提高彼此風險。

    周聖凱說，近來國際疫情又起，境外移入個案很多，且集中美國航線，多接觸多風險，長程航線一定要供餐沒錯，但是今年元旦起長榮增加很多服務流程，客人把口罩拿下來的機會也變多。

    另有機師表示，近來飛美國的航班確實人力較吃緊，許多人甚至飛到一半，才被通知前一班的同組人員確診，只好留在美國隔離、無法返台，相對人力更顯吃緊，其他機組員的壓力也大增。

    指揮中心則統計，從去年8月至今，累計有14名國籍航空機師確診，近來國際疫情嚴峻，過去半個月內華航、長榮已累至少約6名機師飛美國航班後染疫。

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