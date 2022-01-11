新北疫苗預約系統9：00重啟 中午3萬多劑全數額滿

新北市今天上午9點重啟「新北市政府疫苗接種預約系統」，截至中午已全數預約額滿。圖為市長侯友宜關心預約情形。（新聞局提供）

2022/01/11 12:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，新北市今天上午9點重啟「新北市政府疫苗接種預約系統」，開放4個中大型接種站，提供莫德納疫苗預約接種，但僅釋出3萬多劑，截至今天中午已經全部額滿。新北市長侯友宜表示，如果疫苗全部用完，盼中央快速撥補。

研考會指出，系統開放時間為今天上午9點至1月12日中午12點，4個中大型接種站包括三重小巨蛋、永和國父紀念館、鶯歌永福宮及汐止區公所2樓。除了提供接種第1劑外，第2劑及第3劑須符合接種間隔時間，民眾於系統預約成功後，再依照指定日期及時間，攜帶健保卡或身分證明文件及接種卡，至登記地點接種。

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研考會表示，新北疫苗預約系統開放3萬多劑名額，上線10分鐘即完成1萬5000人預約、半小時完成2萬4000人預約，截至中午全數額滿，無法預約的民眾也可至各大醫療院所登記。

部分民眾抱怨，新北疫苗預約系統僅開放3萬多劑數量太少，且診所也預約不到，擔心打不到第3劑疫苗。

侯友宜表示，除了預約平台以外，另開放37家醫療院所以及415家診所提供疫苗接種，並成立機動接種站，預約平台只有3萬多劑，是因為必須整體考量診所、醫療院所與機動接種站的疫苗分配數量。

侯友宜說，診所預約早就已經開放，有部分診所預約不到，原因在於疫苗數量都已經分配到各診所、各醫療院所和中大型接種站，如果這幾天的數量都被預約完畢，有待中央盡快撥補，新北馬上可以再開啟新的疫苗接種天數，只要疫苗數量足夠，到貨後可立即開放施打。

針對長程班機落地採檢新措施，外界擔心衝擊醫療量能，侯友宜認為，中央快速調整策略是對的方向，但他建議針對境外移入個案較多的國家加嚴管制措施，至於確診者必須採取輕、重症分流，減輕醫療量能負擔。

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