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    桃園確診童高雄玩3天 陳其邁：高雄社區傳播風險低

    陳其邁今天表示，目前高雄社區傳播風險低。（記者李惠洲攝）

    陳其邁今天表示，目前高雄社區傳播風險低。（記者李惠洲攝）

    2022/01/11 12:25

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄驚傳出現桃園確診者足跡，高雄市長陳其邁今天表示，個案17505（8歲童）曾於去年12月31日至1月2日到高雄旅遊，但發病日在6日，推算感染是回到桃園後遭課輔班同學感染，高雄社區傳播風險低；是否會提升防疫級別，陳其邁說要看北部疫調狀況。

    陳其邁今天會同疾病管制署、高雄國際航空站等相關人員視察防疫狀況，他強調，除了徹底杜絕接觸、飛沫感染途徑，機場583名工作人員、183防疫計程車司機等，將加強採檢密度，預計3天至一星期採檢一次。

    針對確診者元旦假期到高雄遊玩，陳其邁說，桃園指標個案17473為12月30日發病，17505在1月6日發病，根據2至3天為可感染期推算，他當時不在高雄，研判1月3日參加課輔班遭同學感染。高市府針對該案共匡列51位，29位PCR檢驗陰性，22位結果下午公布。

    防疫是否升級？陳其邁說，目前看來高雄社區傳染風險低，中央要考量北部疫調狀況，就高雄而言，現在可找到感染源，能夠擴大匡列隔離，就能有效降低社區傳播風險，但其潛伏期只有3、4天，每個循環都很快，現在是在跟時間賽跑，匡列隔離速度都要比以前更迅速。

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