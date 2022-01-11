南投以戰養戰 擊劍比賽選出第一階段全中運選手

南投縣擊劍比賽進行過程中，民眾在旁為選手加油、打氣。（記者謝介裕攝）

2022/01/11 11:54

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣中小學擊劍比賽已落幕，不過，擊劍委員會表示，國高中成績進入前3名者，只能算是通過縣內全中運擊劍選手選拔資格的第一階段，之後教練將在集訓過程中，依選手的動作、技巧、肌耐力等各方面進行第二階評估，選出最後代表南投縣參加4月在花蓮登場的全中運選手，呼籲入圍第一階段選手們再接再厲，為自己及學校爭取出線爭光的機會。

為了在全中運的擊劍項目中有亮麗的成績表現，南投縣政府及南投縣體育會擊劍委員會，去年便在縣立體育場成立「南投縣擊劍運動訓練基地」，並採取「以戰養戰」計畫，為全中運做好備戰工作。

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此次南投縣中小學擊劍比賽於本月8、9日在縣立體育場展開，區分國小低、中、高年級組及國中、高中男女等組別，參賽選手達100餘人，因攸關全中運選手資格，與賽選手莫不卯勁力求好成績，整個攻防過程十分精彩、刺激，在旁圍觀的親友團加油、打氣聲也此起彼落，不絕於耳。

南投縣體育會擊劍委員會主委蒲志銘、副主委吳孟育、教練洪晟碩等人指出，此次比賽具有3項指標性意義，除選拔全中運選手外，其次，也算是過年前對學生學習擊劍的成果進行驗收，再者，是讓曾在歐洲中古世紀盛行的擊劍運動，不被時代洪流吞噬，單從此次吸引10所國小、7所國中學生參賽，也顯示學生對劍擊運動的喜愛，值得在校園繼續推廣。

比賽成績如下：國中組男子軍刀前3名為施峻哲、楊士緯、郭秉樺；女子組前3名為白育安、吳演音、戴梓馨；高中組男子軍刀前3名為陳品碩、胡傑棋、張業安；女子組前3名為李虹誼、鄭語綺及楊沁凌。

南投縣體育會擊劍委員會副主委吳孟育（左2）頒獎給擊劍比賽績優選手後，一起開心合照。（記者謝介裕攝）

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