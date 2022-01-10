為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃機群聚+6足跡有20處 中壢仁海宮大清消、百貨加強防疫

    接獲桃市府通知有香客確診足跡，中壢仁海宮傍晚進行全面清消。（記者李容萍攝）

    接獲桃市府通知有香客確診足跡，中壢仁海宮傍晚進行全面清消。（記者李容萍攝）

    2022/01/10 23:52

    〔記者李容萍／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心今（10）日宣布新增6例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土案例，均在桃園，由於確診案例以住在中壢區居多，市府下午公布包括中壢仁海宮（又稱新街廟）、遠東SOGO百貨中壢店、家樂福中壢中原店、全聯2店等20個疫調足跡，也是中壢信仰中心的中壢仁海宮傍晚進行全區清消並派專人在大門入口處，請香客入廟落實實聯制，全程戴口罩，酒精消毒，並保持室內社交距離1.5公尺，加強點香瓦斯把手、抽籤籤條、筊杯、桌椅及門把手的消毒。

    中壢仁海宮董事長王介禧並宣布，因應疫情嚴峻，仁海宮取消原訂18日舉行的歲末年終感恩餐會以及農曆15日的平安粥供應，也祈求天上聖母保佑疫情早日散去，讓大家可以安居樂業。

    另外，遠東SOGO百貨中壢店表示，因日前公布另一疫調足跡，已於7日傍晚6點曾提早閉店打烊進行全館清消，自8日起恢復正常營業，由於今日公布的疫調足跡時間在本月4日，是全館清消之前的足跡，館內目前正常營運，加強店裡外、手扶梯及電梯的消毒，落實實聯制、噴酒精、量體溫等防疫措施。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    接獲桃市府通知有香客確診足跡，中壢仁海宮傍晚進行全面清消。（記者李容萍攝）

    接獲桃市府通知有香客確診足跡，中壢仁海宮傍晚進行全面清消。（記者李容萍攝）

    接獲桃市府通知有香客確診足跡，中壢仁海宮傍晚進行全面清消。（記者李容萍攝）

    接獲桃市府通知有香客確診足跡，中壢仁海宮傍晚進行全面清消。（記者李容萍攝）

    SOGO中壢店加強館內裡外、手扶梯及電梯的消毒。（記者李容萍攝）

    SOGO中壢店加強館內裡外、手扶梯及電梯的消毒。（記者李容萍攝）

    SOGO中壢店加強館內裡外、手扶梯及電梯的消毒。（記者李容萍攝）

    SOGO中壢店加強館內裡外、手扶梯及電梯的消毒。（記者李容萍攝）

    SOGO中壢店持續落實入場實聯制及量體溫。（記者李容萍攝）

    SOGO中壢店持續落實入場實聯制及量體溫。（記者李容萍攝）

    桃園市政府公布的疫調足跡。（桃市府提供）

    桃園市政府公布的疫調足跡。（桃市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    確診+1！指揮中心證實Ct值20.2 染疫居服員友人同事也確診
    2022/01/10 23:59

    確診+1！指揮中心證實Ct值20.2 染疫居服員友人同事也確診
    確診者曾來旅遊！ 高雄市府公布足跡：匡列接觸者28人
    2022/01/10 23:22

    確診者曾來旅遊！ 高雄市府公布足跡：匡列接觸者28人

    解析2022投資展望 再享基金投資0手續費
    桃機感染事件延燒 桃園2國小停課至寒假
    2022/01/10 23:11

    桃機感染事件延燒 桃園2國小停課至寒假
    警報暫時解除！桃園中壢2國中明恢復上課 新增據點持續採檢
    2022/01/10 21:49

    警報暫時解除！桃園中壢2國中明恢復上課 新增據點持續採檢

    寒流來襲！揭密日韓「神暖穿搭法」
    獨家》桃園疫情延燒高雄！確診者曾旅遊 飯店人員等接觸者採檢中
    2022/01/10 19:47

    獨家》桃園疫情延燒高雄！確診者曾旅遊 飯店人員等接觸者採檢中
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播