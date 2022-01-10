案17505曾到高雄跨年！飯店百貨區去年曾因確診足跡停業清消

2022/01/10 23:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕桃園機場武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒至高雄，今（10）日傳出一名確診個案本月初曾到高雄跨年旅遊，和家人四口入住某頂級飯店，停留1、2天後返回桃園，高雄市衛生局今接獲桃園衛生局通報後立即啟動疫調，據了解，確診者是一名學童，該飯店已完成清消，工作人員也接受匡列採檢，消息不逕而走，但仍需以衛生局公布的足跡為準。

據了解，該頂級飯店早於去年間疫情緊繃之際，百貨部門也曾有確診者接觸，暫停營業清消，好不容易恢復正常營運好長一段時間，飯店部又傳出有確診者入住，不過，高市衛生局表示，依據疫調顯示，此一確診者為案17505，是一名八歲學童，應是在元旦假期後1月3日課後，在安親班因接觸案17504而被感染的可能性較高。

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高雄市衛生局強調，案17505在1月6日曾出現相關症狀，以Omicron可傳染期為發病前2至3天推算，在高雄市旅遊期間可發生的感染風險較低，確診者在高市旅遊時間，有可能處於非可傳染期階段，基於慎重，衛生局正進一步展開疫調工作。

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