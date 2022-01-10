確診者曾來旅遊！ 高雄市府公布足跡：匡列接觸者28人

高雄市衛生局。（圖翻攝自google map）

2022/01/10 23:22

〔記者方志賢／高雄報導〕本報今（10日）晚獨家報導，桃園市一確診個案曾到高雄市旅遊，高雄市府晚間也證實，確診者「案17505」8歲童上月31日至今年1月2日曾與家人一行4人到高雄旅遊，曾到萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋、義享天地（旭集和食集錦）等處，並匡列接觸者28人，已採檢17人快篩，結果均為陰性。

高雄市衛生局晚間表示，經高雄市COVID-19專家小組綜合研判，案17505應在元旦假期後1月3日課後安親班因接觸案17504而被感染的可能性較高，因此在高雄市旅遊期間為非可傳染期，社區感染風險低，市府呼籲仍須落實相關防疫措施。

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衛生局說，經中央流行疫情指揮中心分析案17505可能感染地為桃園某課後安親班，可能感染來源為同一安親班確診個案17504，並追溯其傳播鏈可能指標個案為其父（案17473）。

根據中央流行疫情指揮中心說明案17473，於去年12月30日出現相關症狀，根據美國CDC統計Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約3至4天左右，經感染案17504再感染17505應已經過2個潛伏期的次波感染。

經疫調案17505在1月6日出現相關症狀就醫，經高雄市COVID-19專家小組綜合研判：依據疫調顯示案17505應在元旦假期後1月3日課後安親班因接觸案17504而被感染的可能性較高。

衛生局說，另外，案17505在1月6日曾出現相關症狀，以Omicron可傳染期為發病前2-3天推算，於高雄市旅遊期間可發生的感染風險較低。但為確保高雄市社區風險無虞，防疫團隊仍依據案17505足跡擴大匡列接觸者及採檢，目前匡列28人，已採檢17人目前快篩結果均為陰性，PCR檢驗中。

衛生局說，其足跡所至相關場域包含萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋、義享天地（旭集和食集錦）並已完成徹底清消工作，市府呼籲市民出外仍應保持社交距離、載口罩、勤洗手，落實防疫。

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