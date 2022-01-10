物價稽查小組今新一波稽查行動 對象2家連餐飲業、3家上游供應商

民生物資物價平穩稽查示意圖，與新聞無關。（新北市農業局提供）

2022/01/10 23:58

〔記者楊國文／台北報導〕跨部會「物價聯合稽查小組」於今（10）日針對2家近期漲價連鎖品牌餐飲業者，並向上溯源3家上游供應商，同步進行現場稽查，防範不合理漲價並遏止任何哄抬、囤積等行為，維持國內民生物價穩定。

法務部今晚指出，這次稽查的業者，分布在臺北市、新北市及臺中市，稽查行動是於今日上午10時展開，除請下游餐飲業者說明具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及佐證資料外，亦同步向上溯源供應商，就稽查項目請其具體說明進銷貨的價格、數量與漲價品項之原因、漲幅及佐證資料，以釐清上、中、下游供應鏈有無不合理漲價。

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官員也表示，後續稽查小組將進一步研析業者有無恣意哄抬價格或囤積不應市銷售等情事。

法務部也指出，至去年底以前，第一階段執行24家第一層餐飲業者現場稽查；今年1月3、4、6日，再針對26家中上游供應商及3家上游大盤商展開稽查行動。

此跨部會「物價聯合稽查小組」，是由法務部偕同經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院農業委員會、行政院消費者保護處等部會單位所組成，共同執行聯合稽查行動。

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