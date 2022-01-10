確診+1！指揮中心證實Ct值20.2 染疫居服員友人同事也確診

桃機手推車人員案17473與妻子居服員案17472，以及他們未滿10歲的兒子案17504都確診。居服員案17472的友人案17507確診後，今晚再增加案17507的職場接觸者20多歲男性確診，尚未編入案號。（中央流行疫情指揮中心提供）

2022/01/10 23:59

首次上稿 22:02

更新時間 23:59

〔記者林惠琴／台北報導〕桃園機場武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，手推車人員與居服員夫妻的可能傳播鏈發展引發外界關注，已確診的一家三口都有其他接觸者確診，今晚再傳出今日公布確診的居服員友人，其同事也確診，中央流行疫情指揮中心今晚也證實此案，新增確診者為20多歲男性，Ct值20.2，詳情於明日記者會說明。

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桃機手推車人員案17473與妻子居服員案17472，以及他們未滿10歲的兒子案17504都確診。

其中，案17473的職場同事包含案17453、案17503、案17506均確診；案17472服務的個案家庭有3人確診，包含案17416、案17470、案17471，以及居服員的友人案17507確診。案17504則是安親班同學案17505確診。

確診者孩子就讀國小預防性停課一天

今晚再傳出居家服員友人案17507的同事確診，該名同事的孩子就讀中壢區某國小5年級，校方發出公告表示，晚間8時30分接獲教育局通知，一名學生的家長確診，因此奉教育局指示，11日本校全體學生將實施預防性停課1天。

對此，指揮中心也證實，檢出1例陽性個案，但暫未編號，為本國籍20多歲男性，為今日公布案17507的職場接觸者，Ct值20.2，相關疫調、接觸者匡列及防治工作正進行中，詳細情形將於明日記者會統一說明。

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