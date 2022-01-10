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    公共運輸每年50億經費等於捷運每公里造價 王國材：可造福偏鄉

    交通部公路總局推動「幸福巴士」改善偏鄉公共運輸服務及提升公車營運效能，今天舉辦成果分享與展望記者會，左五為交通部長王國材。（公路總局提供）

    交通部公路總局推動「幸福巴士」改善偏鄉公共運輸服務及提升公車營運效能，今天舉辦成果分享與展望記者會，左五為交通部長王國材。（公路總局提供）

    2022/01/10 21:08

    〔記者陳心瑜／台北報導〕交通部公路總局推動「幸福巴士」改善偏鄉公共運輸服務及提升公車營運效能，今天舉辦成果分享與展望記者會，交通部長王國材說，幸福巴士可以解決長照就醫及高齡者不適合騎乘機車的安全課題，另外，公共運輸計畫1年的經費約40至50億元，大概是捷運1公里的造價，但卻可以造福很多偏鄉的民眾。

    王國材說，他在高雄市擔任交通局長推動公車式小黃時，就持續關注偏鄉交通的問題，擔任部長後就把偏鄉交通改善當成重要的施政項目之一。

    他說，幸福巴士可以解決長照就醫及高齡者不適合騎乘機車的安全課題，且公共運輸計畫1年的經費約40至50億元，大概是捷運1公里的造價，但卻可以造福很多偏鄉的民眾，偏鄉交通服務不是錦上添花而是雪中送炭，期許公路總局持續增加量以外，也要繼續精進服務品質，滿足偏鄉最後一哩的民行需求。

    公路總局長許鉦漳說，為了落實部長的政策，以及延續「旭海阿伯」為偏鄉服務的精神與典範，公總近年來持續推動幸福巴士，至去年底已經推動了120個鄉鎮區，321條路線，偏鄉公共運輸服務涵蓋率亦提升至89.78％。另外為了解決偏鄉最後一哩路白牌車的課題，交通部已進行法規鬆綁，讓偏鄉可由當地的社會團體或個人成立市區客運，公私協力導入更多的資源解決偏鄉交通的痛點。

    許鉦漳說，希望幸福巴士可以深入服務到每個偏鄉角落，讓偏鄉不再遠，實現「幸福就是想去哪裡就可以去哪裡。」

    此外，記者會也進行「千歲號幸福巴士」宣導影片首映，由導演及演員分享拍片的甘苦，公路總局表示，希望影片讓更多人共同關懷偏鄉交通的問題，一起投入資源改善。

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