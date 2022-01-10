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    中市加嚴防疫！ 運動、唱歌、歲末活動須戴口罩 禁逐桌敬酒

    中市配合中央加嚴口罩政策，並因應第3劑開打，除在合約醫療院所接種，也設置文心森林公園接種站在平日及假日施打。（記者蔡淑媛攝）

    中市配合中央加嚴口罩政策，並因應第3劑開打，除在合約醫療院所接種，也設置文心森林公園接種站在平日及假日施打。（記者蔡淑媛攝）

    2022/01/10 20:43

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕北部疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布維持二級警戒至1月24日，但口罩政策加嚴，中市也配合調整防疫措施加強管制，外出全面配戴口罩，運動、拍照、唱歌均須戴口罩，並因應第3劑疫苗施打，為65歲以上市民重啟快打站。

    台中市府宣佈，民眾外出全面戴口罩，外出除有適當區隔，補充水分外全面戴口罩，如有拍照、唱歌等情境，也不可拿下口罩，歲末年終各項活動皆須全程戴口罩，且不得逐桌敬酒、敬茶。

    因應第3劑疫苗接種，台中市符合施打第三劑疫苗資格的21萬名65歲以上長輩，市府將於1月17日至21日一連5天，安排44個快打站，長輩只要在家裡等，里鄰長會發放疫苗接種第三劑接種通知書，提醒長輩依照通知書上的時間、地點，並攜帶健保卡、黃卡，就可到快打站接種疫苗。

    截至今年1月底，全市符合第3劑接種資格有90萬人，衛生局除規畫醫療合約院所施打，也設置外展接種服務，文心森林公園站從即日起至1月16日每日開站（星期一至五上午9至12時，星期六日下午1至4時；週一至週三提供BNT疫苗、週四至週日提供莫德納疫苗）；東協廣場每週六、日下午1至4時持續開站接種BNT疫苗至1月23止。

    衛生局指出，因應春節返國人潮，針對防疫旅館的第一線人工作人員及防疫計程車司機，除要求必須施打2劑疫苗且滿14天，也宣導盡速接種第3劑，並安排集體接種。

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    中市配合中央調整防疫措施加強管制，外出全面配戴口罩，運動、拍照、唱歌均須戴口罩。（記者蔡淑媛攝）

    中市配合中央調整防疫措施加強管制，外出全面配戴口罩，運動、拍照、唱歌均須戴口罩。（記者蔡淑媛攝）

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