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    首頁　>　生活

    中州科大爆外籍生「學工」 教團︰教育部應嚴懲招生詐欺

    過去明道大學招收史瓦帝尼生海報，曾吸引40多名學生，不料來台後卻被安排至雞肉工廠上班，直到教育部與史瓦帝尼使館人員前往調查才曝光。（尤榮輝提供）

    過去明道大學招收史瓦帝尼生海報，曾吸引40多名學生，不料來台後卻被安排至雞肉工廠上班，直到教育部與史瓦帝尼使館人員前往調查才曝光。（尤榮輝提供）

    2022/01/10 20:34

    〔記者吳柏軒／台北報導〕中州科技大學招收烏干達學生來台，不料近日爆發「學工」爭議，烏干達學生投訴教育部自己淪為黑工，教育部目前已禁止該校境外招生並列專案輔導；教團則斥官方監管螺絲鬆脫，應審查各校教學能力，嚴懲違法人員，避免「詐欺招生」再發生。

    烏干達學生向教育部投訴，遠渡重洋來台就讀中州科技大學，卻淪為上大夜班的「黑工」，學校老師多用中文授課，自己聽不懂而無法學習，當初招生時承諾的獎學金也無下文；相關內容也被香港漫畫家柳廣成繪製成《困在隧道的青春》作品在網路流傳。教育部今表示，學校涉重大違失，已禁止境外招生、列專案輔導等後續要求改善。

    面對再爆發外籍生淪學工爭議，全國私校工會理事長尤榮輝表示，中州科大烏干達生案幾乎是過去康寧大學斯里蘭卡生、明道大學史瓦帝尼生的翻版，再次暴露境外招生問題，如仲介招生、虛偽廣告、來台環境不佳、實習課非法打工、工廠苛扣薪資等，而老問題一再爆發，顯見教育部監管查核螺絲鬆脫，呼籲嚴懲失職人員以儆效尤。

    高教工會組織部主任林柏儀則說，太常聽聞此類形同詐欺、不實廣告的境外招生爭議，教育部應設立更友善的投訴管道，不要再靠部長信箱收件，然後回頭把投訴發函學校說明，應積極協助境外生權益保障，並不再放任學校「靠國際生賺錢」，採實際視察各校國際雙語師資、獎學金等準備，通過才能核准招生，避免不良學校榨取境外學生青春，而學生則換了一個學不到東西的學位。

    康寧大學招收斯里蘭卡學生海報，寫下築夢美語，結果竟是人力仲介話術，學生來台後卻淪屠宰場工人。（尤榮輝提供）

    康寧大學招收斯里蘭卡學生海報，寫下築夢美語，結果竟是人力仲介話術，學生來台後卻淪屠宰場工人。（尤榮輝提供）

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