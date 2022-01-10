中興大學昆蟲系與奇美博物館合作 油畫蟲害研究登國際期刊

台灣油畫修復師與興大昆蟲學家跨界合作油畫蟲害研究，並登上國際期刊。（圖為第一作者、奇美博物館修復師李文元，興大提供）

2022/01/10 19:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣油畫修復師與昆蟲學家首度跨界合作，油畫蟲害研究登上國際期刊！奇美博物館與中興大學昆蟲學系共同找出蛀食畫作的蟲害物種、蛀蝕方式與食取量，未來更將繼續探尋有效的預防、監控及解決辦法，成果上月刊登於《經濟昆蟲學雜誌》（Journal of Economic Entomology），也成為國際間探討畫作蟲害問題一個極具參考價值的案例。

「蟲害」是文物保存常見的問題，一般會透過燈光誘捕、費洛蒙陷阱或投藥等方式處理，然而歷史上針對畫作蟲害的探討文獻較為少見，為了尋求更精確有效的處理辦法，奇美博物館自二○一八年起與中興大學昆蟲學系教授李後鋒進行三年五個月的產學合作計畫，整合彼此的專業與資源，希望透過科學研究方法，找到解決油畫蟲害的根本辦法。

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合作計畫由奇美博物館典藏油畫作為研究對象，在修復過程中直接取得畫作中的害蟲，進行物種DNA鑑定，並分析、量化畫作被蛀蝕的模式。

李後鋒表示，研究成果發現此類案例的主要危害物種為都市常見的「藥材甲蟲」，其幼蟲會啃食畫作的傳統托裱修復膠材與畫布，導致畫作結構變得非常脆弱，進而造成顏料崩落。

李後鋒也發現一小片的托裱膠材，就足以繁衍出上百隻害蟲，因此如未謹慎確實的處理，蟲害將會迅速擴散成災，未來研究團隊後續也計畫飼養與測試藥材甲蟲的防治及處理方式，可望找出更多此種蟲害問題的解決之道。

奇美博物館表示，未來也將持續進行典藏相關研究，累積專業能量，為臺灣的博物館及文物保存學術領域貢獻一己之力。

興大昆蟲系教授李後鋒（左）與碩士生劉鎧源（右），找到解決油畫蟲害的辦法，桌面管子內為甲蟲樣本。（興大提供）

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