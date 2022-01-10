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    南科特定區發展帶來車潮 北外環第4期都計變更公開展覽

    台南都會區北外環道路新建工程第4期，啟動都市計畫變更案公開展覽作業，路線範圍橫跨北區及永康區，總長度約3.7公里。（台南市都發局提供）

    台南都會區北外環道路新建工程第4期，啟動都市計畫變更案公開展覽作業，路線範圍橫跨北區及永康區，總長度約3.7公里。（台南市都發局提供）

    2022/01/10 18:48

    〔記者劉婉君／台南報導〕因應台南科學園區特定區迅速發展帶來的車潮及交通壅塞，台南都會區北外環道路新建工程第4期，啟動都市計畫變更案公開展覽作業，路線範圍橫跨北區及永康區，總長度約3.7公里。

    「台南都會區北外環道路新建工程」全長共約14公里，總經費約達158.67億元，分4期開闢，全線完工後，從南科至安平的行車時間將縮短為15分鐘。目前第1期已通車，第2期與第3期施工中，第4期沿線將設置中華北路、海安路及中華路3處交流道，工程用地總面積約19.25公頃，工務局已完成都市計畫變更草案規劃，由都發局配合辦理法定變更作業，並啟動公開展覽作業。

    台南市長黃偉哲表示，北外環道路建設服務範圍含納新化、新市、永康、安南、北、中西及安平等行政區，快速連結大台南核心區交通樞紐，進而翻轉舊城區運輸脈絡；另外，整體外環道系統也可將南部科學園區、台南科技工業區、和順寮工業區、永康科技工業區、永康創意園區及綠能科學城串聯起來，形塑新的產業廊帶。

    配合北外環道路第4期工程變更都市計畫案公開展覽期間，將於1月17日上午10時在北區區公所、下午2時在永康區公所舉行公開展覽說明會，民眾也可至市府、北區區公所、永康區公所閱覽計畫書、圖紙本，或至都發局網站（https://udweb. tainan.gov.tw）公告事項中查詢。

    「台南都會區北外環道路新建工程」全長共約14公里，分4期開闢，全線完工後，從南科至安平的行車時間將縮短為15分鐘。（台南市都發局提供）

    「台南都會區北外環道路新建工程」全長共約14公里，分4期開闢，全線完工後，從南科至安平的行車時間將縮短為15分鐘。（台南市都發局提供）

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