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    北市現收治170餘名確診者 柯：若逾200人重啟防疫專責旅館收輕症

    台北市長柯文哲今表示，目前評估若社區感染擴散，使得北市醫院內確診數超過200人，將重新啟動防疫專責旅館收住輕症者，避免拖垮醫療量能。（記者田裕華攝）

    台北市長柯文哲今表示，目前評估若社區感染擴散，使得北市醫院內確診數超過200人，將重新啟動防疫專責旅館收住輕症者，避免拖垮醫療量能。（記者田裕華攝）

    2022/01/10 17:28

    〔記者鄭名翔／台北報導〕境外移入確診案例逐日增加，國內疫情再升溫，台北市長柯文哲今表示，目前北市境內醫院收治約170名確診者，但均無重症插管患者，多數為輕症，目前評估若社區感染擴散，使得醫院內確診數超過200人，將重新啟動防疫專責旅館收住輕症者，避免拖垮醫療量能。

    柯文哲今主持北市防疫記者會指出，雖全世界疫情大爆發，光一天就新增多達260餘萬確診者，但整體死亡數並未增加，顯示病毒傳染力雖強、但殺傷力不大，而檢視北市境內醫院目前收治170餘名確診者，但多為輕症患者，並無插管的重症病患。

    柯文哲指出，台灣經歷去年5月疫情大爆發已有相關經驗，加上大部分民眾都已接種疫苗，即便有突破性感染但死亡率也不高，因此目前評估，只要北市確診案例壓在200人以內就由醫院處理，但若桃園機場群聚感染未守住、社區擴散，北市超過200名確診案例，將重新啟動防疫專責旅館收治輕症者。

    柯文哲呼籲民眾勿過於緊張，並強調過去已有防疫專責旅館收治輕症者的經驗，可使醫療體系量能有效使用，避免拖垮醫療量能。

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