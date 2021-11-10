台中打BNT、莫德納免上1922平台 直接到合約院所預約

台中市打BNT、莫德納疫苗不用到1922平台預約，可直接到快打站或合約院所預約施打。（記者蔡淑媛攝）

2021/11/10 21:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市第13輪疫苗持續施打至11月12日，衛生局宣布民眾施打BNT疫苗免到1922平台預約，即日起至11月12日可直接至全市快打站或合約院所施打，目前盤點約有15萬劑BNT疫苗。另外，台中也媒合12家醫院，即日起至11月14日開設莫德納門診，提醒符合第二劑資格者，可直接向醫院預約施打。

衛生局提醒，第14輪台中市開設35萬餘接種量能，符合1922平台BNT、AZ及莫德納接種資格的民眾，可自明天11月11日起開始預約，預定11月13日至24日接種。

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另外，第13輪疫苗施打未提供莫德納疫苗，台中市媒合12家醫院，即日起至11月14日開設莫德納門診，民眾若符合第1劑莫德納施打滿4週，即日起可向台中市12家醫院預約施打，疫苗用完為止，相關COVID-19疫苗及流感疫苗合約院所相關資訊請至台中市衛生局網站查詢。

衛生局也呼籲，目前國內正值流感疫苗接種期，符合公費流感疫苗接種對象，如65歲以上長者應於完成新冠疫苗接種間隔7天後，至流感疫苗合約院所完成疫苗接種。

衛生局統計，截至11月10日上午8點，台中市新冠疫苗第一劑接種人數為219萬4837人，全人口涵蓋率77.96％，完成第二劑接種人數為108萬470人，第二劑涵蓋率38.38％。

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