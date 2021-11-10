學習歷程檔案出包究責 國教署長：我不會沒有責任

對於學習歷程檔案出包究責，教育部國教署長彭富源在立法院答詢說：「我不會沒有責任。」（資料照）

2021/11/10 20:21

〔記者林曉雲／台北報導〕因工程師人為疏失，2.5萬份高中學習歷程檔案不見了，立法院教育及文化委員會今天審教育部明年度預算，多位立委追究行政責任，教育部國教署長彭富源答詢說：「我不會沒有責任。」

立委萬美玲質疑，教育部委託國立暨南國際大學是簽行政協助契約，但契約內沒有文字可以追究暨大？她也詢問，明年教育部仍委託暨大？還是要用行政契約？

請繼續往下閱讀...

彭富源回應，檢討行政契約部分，會考慮發生問題的「向上集中」計畫，合約能不能繼續走下去，還是需要解約處置，對廠商究責的部分，會朝提升系統等級思考，而非只處理人的問題，目前正與法制處做最後討論。

立委吳思瑤說，雞蛋不要放在同一個籃子裡，不要讓一個大學承擔過重的責任，對暨大團隊於心不忍，制度上，她同意作分流之處理，除非未來是給民間廠商投標，才會有究責問題，但她也反問，「大家放心把學生資料給民間嗎？」

吳思瑤說，學習歷程檔案遺失的責任如何釐清？教育部要有人負起行政責任，暨大教授是額外花時間協助，難道要扣教授薪水？

在行政責任追究部分，彭富源回應說，「我不會沒有責任。」

立委林奕華則說，畢竟發生這麼大的事情，大家都希望知道問題究竟發生在哪裡，避免再次發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法