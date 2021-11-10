有一種冷叫做「鴨子冷」 網笑稱：來鍋薑母鴨

時序入冬，我駐法代表處也特別應景教學，指出法語的「鴨子冷」意思是「天氣冷」。（圖取自臉書＿Taïwan en France）

2021/11/10 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕時序入冬，我駐法代表處也特別應景教學，指出法語的「鴨子冷」意思是「天氣冷」，生動的圖文也引起網友笑喊，「duck一鍋薑母鴨慰勞自己」。

我駐法代表處日前透過粉專「Taïwan en France」發文表示，台語形容天氣很冷會說「冷吱吱（líng-ki-ki）」，而用法文可以說「Il fait un froid de canard！（鴨子冷）」。

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我駐法代表處解釋，「un froid de canard」直譯是「鴨子冷」是形容「寒冷」的天氣狀況，這個說法起源於獵人在獵鴨季節時，會在寒冷的天氣裡，長時間埋伏在草叢中等待最佳出手時機，後來「un froid de canard」也就被用來形容天氣寒冷。

我駐法代表處也附上插圖，途中小鴨子冷到渾身發抖，雙眼更是泫然欲泣，但表情相當呆滯，疑似是冷到呆若木雞，生動活潑的圖文引起網友熱議，「小編真的很厲害呢！很崇拜喔」、「好可愛」、「每次都好期待這個系列XD」。

外交部臉書小編也在下方留言玩諧音哏，「天冷不保暖duck不必」，網友也跟著造句，「duck一鍋薑母鴨慰勞自己」。

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