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    高捷美麗島站開打莫德納太踴躍 人潮綿延近1公里

    高雄市今天在捷運美麗島站光之穹頂下開設疫苗接種站，結果下午3點半不到就已有數百人到現場排隊。（記者許麗娟攝）

    高雄市今天在捷運美麗島站光之穹頂下開設疫苗接種站，結果下午3點半不到就已有數百人到現場排隊。（記者許麗娟攝）

    2021/11/10 16:38

    〔記者許麗娟／高雄報導〕為方便民眾接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，高雄市今天（10日）起至13日在捷運美麗島站「光之穹頂」下設置接種站，首日提供莫德納疫苗，原訂下午3點半開打，但不少未預約民眾前往「隨到隨打」，現場湧入數百民眾，隊伍綿延近1公里，高雄市衛生局緊急加開打線疏散民眾。

    民眾許小姐表示，原本預約下午5點半打第2劑莫德納，約2點多到，3點多了還在排隊，到場有被人潮嚇到；陳先生是看到新聞知道有在打，趕快過來，他第1劑接種才等5個人，今天現場有點亂，這麼多人，萬一裡面有人確診就危險了，計畫更好一點可以避免傷害，他第1劑8月11日打，今天下午2點38分就到了，應該還是採預約制比較好。

    民眾鄭先生預約下午3點半，3點半前到已排在隊伍尾聲1公里遠，他不滿表示，已經打這麼久了，這次還不用預約，認為應該有接種程序，這麼長的隊伍，老人家會暈倒，而且沒有把預約和隨到隨打的民眾分開，他第1劑在高醫排10分鐘就打到了，現在恐要等快3小時。

    高雄市衛生局原訂今天在美麗島站提供500劑莫德納疫苗，因現場人潮眾多，因此除了加開打線，也會增加疫苗數量，預計仍會打到晚上7點半為止，原本現場預約接種與隨到隨打民眾的隊伍未分開，後來才緊急廣播讓有預約的民眾排另一條路線事先接種。

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    捷運美麗島接種站人潮繞了捷運站好幾圈。（記者許麗娟攝）

    捷運美麗島接種站人潮繞了捷運站好幾圈。（記者許麗娟攝）

    高雄市在捷運美麗島光之穹頂下接種疫苗，現場民眾踴躍。（記者許麗娟攝）

    高雄市在捷運美麗島光之穹頂下接種疫苗，現場民眾踴躍。（記者許麗娟攝）

    民眾陳先生未預約，是看到新聞前來，沒想到人會這麼多。（記者許麗娟攝）

    民眾陳先生未預約，是看到新聞前來，沒想到人會這麼多。（記者許麗娟攝）

    民眾許小姐預約下午5點半接種，但提早2點多就到現場，也被人潮嚇到。（記者許麗娟攝）

    民眾許小姐預約下午5點半接種，但提早2點多就到現場，也被人潮嚇到。（記者許麗娟攝）

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