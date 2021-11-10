為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆河濱自行車道設計完成 密集壺穴是亮點

    基隆河暖江橋是國內壺穴數量最多的河段（記者盧賢秀攝）

    基隆河暖江橋是國內壺穴數量最多的河段（記者盧賢秀攝）

    2021/11/10 16:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕行政院長蘇貞昌承諾基隆河右岸河濱步道串連，總工程經費8500萬元，目前已經設計完成，市府力拼年底發包，預計明年底完工；其中，基隆河興隆街段採懸臂式工法，議員要求將來施工時不能破壞壺穴，市府工務處承諾將來發包時明文規定，不能影響壺穴地形。

    立法委員蔡適應表示，基隆河過港路至興隆街的基隆河右岸步道串連，蘇貞昌年初承諾的計畫，其中興隆街因為路幅較小，河岸步道施作不易，所以採懸臂式工法，改善路幅問題，也避免人車爭道。

    這項工程已經完成設計，預定年底發包。市議員王醒之說，在象神、納莉風災過後，基隆河的通洪斷面非常複雜，部分步道可能直接立柱在基隆河中，所以要求不能影響通洪斷面、立柱間距要大，否則漂流物易被攔住。

    王醒之說，台灣壺穴地形，從暖江橋畔為代表作，短短800公尺就有2000多個壺穴地形，已列入敏感保護區，未來民眾可以騎自行車來看壺穴，再接上淡蘭古道北路、中路的起點。

    王醒之和議員林旻勳都要求施工過程，不管施工便道或落柱，不能破壞壺穴地形。

    工務處長張元良說，自行車道施工會避開壺穴，沿著道路邊做，落墩位置也不會在基隆河川區內，發包時也會在文件中註明保護壺穴，要求廠商做到 。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新北－基隆自行車道串連 今天通「樂」
    2019/10/07 19:10

    新北－基隆自行車道串連 今天通「樂」
    獨步全台的基隆黃蠟石文化館開張
    2019/07/18 12:38

    獨步全台的基隆黃蠟石文化館開張

    陳淑芳「有感逆齡」只靠一個習慣！
    健行踏青享美食 媽祖田文化祭探訪珍貴地景
    2017/11/11 14:44

    健行踏青享美食 媽祖田文化祭探訪珍貴地景
    鐵護欄如立碑 大殺三貂嶺美景
    2017/09/15 18:16

    鐵護欄如立碑 大殺三貂嶺美景

    雙11最強回饋力度 100%現金回饋！
    千年壺穴遭填平！ 居民痛批新北市府帶頭破壞
    2017/03/12 19:26

    千年壺穴遭填平！ 居民痛批新北市府帶頭破壞
    集結貓空4大特色 誕生貓空小精靈
    2015/10/14 11:26

    集結貓空4大特色 誕生貓空小精靈
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播