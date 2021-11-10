基隆河濱自行車道設計完成 密集壺穴是亮點

基隆河暖江橋是國內壺穴數量最多的河段（記者盧賢秀攝）

2021/11/10 16:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕行政院長蘇貞昌承諾基隆河右岸河濱步道串連，總工程經費8500萬元，目前已經設計完成，市府力拼年底發包，預計明年底完工；其中，基隆河興隆街段採懸臂式工法，議員要求將來施工時不能破壞壺穴，市府工務處承諾將來發包時明文規定，不能影響壺穴地形。

立法委員蔡適應表示，基隆河過港路至興隆街的基隆河右岸步道串連，蘇貞昌年初承諾的計畫，其中興隆街因為路幅較小，河岸步道施作不易，所以採懸臂式工法，改善路幅問題，也避免人車爭道。

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這項工程已經完成設計，預定年底發包。市議員王醒之說，在象神、納莉風災過後，基隆河的通洪斷面非常複雜，部分步道可能直接立柱在基隆河中，所以要求不能影響通洪斷面、立柱間距要大，否則漂流物易被攔住。

王醒之說，台灣壺穴地形，從暖江橋畔為代表作，短短800公尺就有2000多個壺穴地形，已列入敏感保護區，未來民眾可以騎自行車來看壺穴，再接上淡蘭古道北路、中路的起點。

王醒之和議員林旻勳都要求施工過程，不管施工便道或落柱，不能破壞壺穴地形。

工務處長張元良說，自行車道施工會避開壺穴，沿著道路邊做，落墩位置也不會在基隆河川區內，發包時也會在文件中註明保護壺穴，要求廠商做到 。

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