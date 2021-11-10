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    中油永安接收站建站逾30年 意外成「孕育珊瑚搖籃」

    中油永安液化天然氣接收站建站逾30年，意外成為「孕育珊瑚搖籃」，永安港區目前發現有14類珊瑚。（記者蘇福男攝）

    中油永安液化天然氣接收站建站逾30年，意外成為「孕育珊瑚搖籃」，永安港區目前發現有14類珊瑚。（記者蘇福男攝）

    2021/11/10 16:49

    〔記者蘇福男／高雄報導〕中油三接方案引發藻礁保育爭議，中油永安液化天然氣廠廠長洪憲榮今天表示，永安接收站30幾年前興建時，附近海域並未發現有珊瑚蹤跡，但3年前意外在碼頭海域發現有軸孔、鹿角等珊瑚，天然氣接收站意外成為「孕育珊瑚的搖籃」。

    中油永安液化天然氣廠今天安排媒體記者參訪廠區，並觀看「水面下的奇蹟」影片，影片內容提及，30幾年前永安廠建廠時，附近海域並未發現有珊瑚蹤跡，LNG（液化天然氣）港興建後，防波堤營造出良好的生態環境，LNG的營運不會造成港區汙染，港區消波塊棲息繁衍了大量的珊瑚，軸孔、鹿角珊瑚分布最多，為海洋生態帶來意外之喜。

    影片指出，珊瑚的成長環境嚴苛，永安港區水質清澈，水溫適合珊瑚生長，北碼頭聚集了微孔、合葉、軸孔、鹿角等珊瑚；南防波堤珊瑚呈帶狀分布，生長環境從岸際到水下6-8公尺居多，與北碼頭皆以石珊瑚為主；東碼頭以鞭角珊瑚為主，進水口兩側珊瑚生長良好，以微孔及菊珊瑚分布較多。

    影片強調，永安港區目前發現有14類珊瑚，皆為台灣常見物種，建港之初稀疏平淡，十幾年後茂密絢爛，珊瑚礁生態系是環境指標之一，受到人為破壞的珊瑚棲息地，經由適當的營造，也能展現蓬勃生機，永安港區即為最佳典範。

    洪憲榮表示，2018年他在港區碼頭祭拜時，意外發現有珊瑚礁蹤跡，之後每年都請專人潛水觀察近況，並拍成「水面下的奇蹟」影片，他說，三接方案引發藻礁保育爭議，永安廠與各界分享保育成果，歡迎社會各界組團參訪。

    中油永安港區消波塊棲息繁衍了大量的珊瑚，以軸孔、鹿角珊瑚分布最多。（記者蘇福男攝）

    中油永安港區消波塊棲息繁衍了大量的珊瑚，以軸孔、鹿角珊瑚分布最多。（記者蘇福男攝）

    中油永安液化天然氣廠廠長洪憲榮2018年在港區碼頭祭拜時，意外發現有珊瑚礁蹤跡。（記者蘇福男攝）

    中油永安液化天然氣廠廠長洪憲榮2018年在港區碼頭祭拜時，意外發現有珊瑚礁蹤跡。（記者蘇福男攝）

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