不發車也不熄火！台鐵火車製造廢氣 集集遊客居民被迫「聞臭」

台鐵集集支線因鐵路隧道修復工程，火車只能行駛至集集火車站，惟火車回程仍按時刻表發車，造成列車持續在集集站怠速不熄火，產生廢氣影響遊客與居民。（記者劉濱銓攝）

2021/11/10 16:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕台鐵集集支線現正進行集集至水里段的隧道修復工程，使得火車目前最多只能到集集火車站，要再往水里、車埕站，就須轉搭接駁客運，惟火車回程仍按時刻表發車，每當火車抵達集集站，就會等上近1小時，待下一班的發車時間才離開，過程中柴油列車不斷散發廢氣，且每天班次超過10班，日夜斷斷續續的空污、噪音，讓遊客、居民被迫「聞臭」，地方怨聲載道。

集集鎮長陳紀衡表示，之前曾向台鐵反映，但獲得的回應卻是台鐵考量列車運行順暢，擔心熄火後若沒有機務人員在場，一旦列車無法發動，恐影響後續旅運。

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他說，台鐵應設法想出配套，而不是讓空污持續影響遊客與居民，像是火車站在傍晚的離峰時段，都會有居民到此運動，但現在卻因火車製造廢氣，以致沒人想在此「聞臭」，由於台鐵隧道工程將持續到明年，對地方影響甚鉅，現已行文台鐵，要求儘速改善。

台鐵台中運務段表示，列車熄火後，要再運行必須提前發動暖車，由於列車在集集站停等，到下一班發車時間約40多分鐘，從熄火再到提前發動暖車，實際上列車未運作的時間僅短短幾分鐘，才會以持續怠速不熄火的方式等待下一班次旅客。

針對空污與噪音問題，集集鎮公所已行文提出反映，台鐵會再研議因應方式，除了列車直接熄火，將火車開往非聚落路段停等，降低對居民的影響也是選項之一，台鐵會盡力研議適合方式，避免干擾環境與觀光。

台鐵集集支線因鐵路隧道修復工程，火車最多只能行駛至集集，列車在集集站等待下一班發車時間到，才會發車折返，惟過程中因不熄火，製造廢氣引發民眾反彈。（記者劉濱銓攝）

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