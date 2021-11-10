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    17例青少年打BNT通報心肌炎 莊人祥：14例男性、3例女性

    針對12歲至17歲青少年接種第二劑BNT疫苗時程，指揮中心指揮官陳時中今日在立法院表示將再延後兩週再決定；發言人莊人祥（見圖）則指出，仍待持續蒐集資料。（圖由指揮中心提供）

    針對12歲至17歲青少年接種第二劑BNT疫苗時程，指揮中心指揮官陳時中今日在立法院表示將再延後兩週再決定；發言人莊人祥（見圖）則指出，仍待持續蒐集資料。（圖由指揮中心提供）

    2021/11/10 16:29

    〔記者林惠琴／台北報導〕國內12歲至17歲青少年已接種第一劑BNT疫苗，但中央流行疫情指揮中心遲遲未公布第二劑時程，指揮官陳時中今日在立法院表示將再延後兩週再決定；發言人莊人祥指出，仍待持續蒐集資料，而國內接種BNT疫苗通報心肌炎至今累計20例，其中17例為12歲至17歲族群。

    針對12歲至17歲青少年接種第二劑BNT疫苗時程，陳時中今日表示，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家討論，決議延後2週再決定。

    莊人祥於下午記者會進一步說明延後原因，主要是因為資料還要釐清與蒐集，目前將會持續彙整國外文獻，重新檢視心肌炎資料，預計2週後重新開會。

    至於國內接種BNT疫苗通報心肌炎的情形，莊人祥指出，截至11月3日，一共有20例，介於12至21歲，包含17男3女，其中，17例為12至17歲青少年，為14男3女。整體來說，18例已出院、1例住院中、1例本來就是門診追蹤。

    外界也討論18至20歲接種疫苗是否需要家長同意書？莊人祥說明，確實需要家長同意書，定義的成人是20歲以上，至於萬一有黃卡遺失的情況，可回到原來的接種單位申請補發，目前不需要收錢。

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