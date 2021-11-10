視訊教學後遺症出現 中市議員指136所國小學童近視比例增高

視訊教學後遺症出現，中市議員指全台中136所國小學童近視比例增高。（記者蘇金鳳攝）

2021/11/10 15:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕因疫情進行視訊教學的後遺症出現，市議員江肇國、賴佳微、周永鴻、張家銨今天在市議會質詢指出，造成全台中136所國小學童近視比例增高，而教育局既沒有確實掌握統計資訊分析，又缺乏視力保健的政策，要求市府正視並要有因應之道。

教育局表示，因應教育部停課不停學政策，學校實施同步、非同步或混成教學的線上教學型態，教育局為顧及學生眼睛的健康，已訂定「護眼樂學321計畫」，在遠距教學部分，由台中市國教輔導團提供線上教學示例，兼採數位教學及多元資源整合，提供學生趣味實體任務指派，縮短視訊時間的有效教案規劃，並提供教師兼顧學生學習視力保健教學妙方。

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市議會今（10）召開教育文化部分業務質詢，市議員江肇國指出，根據統計資料顯示，台中市公私立國小共有241校，其中有136校110學年第一學期的視力不良率相較前一學年提高。

江肇國表示，經過因應疫情的遠距教學後，有高達56.43%的校園的近視學童人數增加了。其中，中區光復國小視力不良率增加9.2%、清水區大楊國小增加14.96%、新社區大林國小增加17.65%、烏日區溪尾國小18.78%，而教育局連統計資料掌握都不完整，更無法分析、制定相關視力保健的對策。

江肇國表示，教育局現行作為僅有以視力保健為題舉辦壁報比賽、繪畫比賽，頒獎給予視力優良班級，以及每週望遠凝視。

江肇國呼籲，教育局遵循中央政府推行多年的「3010」用眼30分鐘後休息10分鐘、每天戶外活動120分鐘、天天5蔬果等政策，並對於現行高比例的線上教學落實半堂電子、半堂紙本的原則，更重要的是，教育局應追蹤並分析各校園提供的視力數據，才有可能對症下藥，制定出相關的對策。

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