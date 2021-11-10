去年野放黑琵「T85」 今健康現身北門

「T85」黑面琵鷺去年受傷痊癒後，由台南市長黃偉哲野放，鳥友黃永豐今在北門水晶教堂旁邊廢棄鹽田發現「T85」。（圖由南市生態保育學會提供）

2021/11/10 14:22

〔記者王涵平／台南報導〕「T85」黑面琵鷺去年受傷痊癒後，由台南市長黃偉哲野放，鳥友黃永豐今在北門水晶教堂旁邊廢棄鹽田發現「T85」，感動不已。

南市生態保育學會副總幹事黃永豐及志工邱景威，去年1月19日在學甲濕地生態園區巡查時，發現1隻黑面琵鷺有異狀，經送醫診斷為肉毒桿菌中毒，安置養病月餘康復，2月26日由黃偉哲野放該隻黑琵「T85」，直到12月12日又被鳥友胡榮顯在台17嘉義縣布袋鎮好美里附近魚塭發現返台度冬。

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2021年黑面琵鷺保育季發起尋找「T85」活動，今日上午9點左右，黃永豐在台南市北門水晶教堂旁邊的廢棄鹽田，意外發現「T85」黑面琵鷺的行蹤，趕緊拿起相機猛拍100多張，相當振奮、熱淚盈眶。

黃永豐表示，去年將「T85」救上岸抱在懷裡送醫急救，竟然可以連2年健康地飛行2000多公里重回台灣度冬。

黃永豐通報找到「T85」黑面琵鷺後，拍鳥俱樂部的鳥友鄭宗達也通知拍到「T85」的行蹤，將擇期請市長頒獎。

南市生態保育學會理事長邱仁武說，學會志工2003年起連續11年記錄到1隻斷1隻腿的黑面琵鷺，每年都飛回到台南黑琵保護區度冬，也證明台南推動生態保育環境有成。

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