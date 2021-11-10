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    僑胞春節返國改居檢？ 僑委會：有跟指揮中心溝通

    僑務委員會委員長童振源表示，一定會協助僑胞順利回國，同時照顧僑胞的需求，僑委會都有跟指揮中心溝通，希望獲得更周全的辦法。（記者方賓照攝）

    僑務委員會委員長童振源表示，一定會協助僑胞順利回國，同時照顧僑胞的需求，僑委會都有跟指揮中心溝通，希望獲得更周全的辦法。（記者方賓照攝）

    2021/11/10 14:25

    〔記者楊丞彧／台北報導〕立法院外交及國防委員會今天針對111年度中央政府總預算案關於僑務委員會主管收支進行詢答，僑委會主委童振源報告並備詢，多名立委針對僑胞春節返國需求提出質詢。童振源表示，一定會協助僑胞順利回國，同時照顧僑胞的需求，僑委會都有跟指揮中心溝通，希望獲得更周全的辦法。

    根據估計，明年春節期間將有約4萬名僑胞返國，但防疫旅館一房難求也讓歸國路漫漫。國民黨立委溫玉霞質詢提到，指揮中心現在方針是10+4，但很多旅館不願退4天的錢，也沒有10天選項可供勾選。如果僑胞已打兩劑疫苗返國，加上出發前3日與下飛機後的PCR檢測，是否能改為居家檢疫。

    童振源表示，僑委會非常關切此議題，每星期都由副委員長參加疫情應變會議，特別轉達僑胞盼能縮短隔離與居家檢疫的希望，而這點行政院長蘇貞昌有聽到了，他也指示指揮中心充分考量各種狀況，兼顧國內疫情穩定與防疫需求，同時也希望讓僑胞順利回國，照顧僑胞的需求。僑委會都有跟指揮中心溝通，希望獲得更周全的辦法。

    國民黨立委陳以信提醒，僑胞返國比較大的問題是防疫旅館因有限制，很多僑胞都訂不太到，僑委會官網應設置專區，提供防疫旅館相關訊息，讓旅館業者或相關業者提供包括有哪些優惠以及空房資訊等，方便僑胞得知相關訊息。

    國民黨立委楊瓊瓔也說，兩星期前已經盤點過防疫旅館缺口約有三成，希望僑委會可以提供協助。此外，針對僑胞較切身相關的資訊，例如最新防疫政策、返台須知、除戶問題、紓困補助等資訊，必須公開透明滾動式告訴僑胞。

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