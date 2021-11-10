迎疫後商機 屏縣休閒農業區推「Fun心農遊趣」

屏縣休閒農業迎接疫後商機，聯合行銷「Fun心農遊趣」計畫。（記者羅欣貞攝）

2021/11/10 14:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣合法休閒農場現約40家，並有3個休閒農業區，迎接疫後商機，屏東縣休閒農業發展協會今天（10日）起推出「屏東Fun心農遊趣」計畫，為縣內休閒農場的農特產品與伴手禮、農業遊程聯合行銷。

屏東縣休閒農業發展協會表示，屏東是農業大縣，依山傍水，日照充足、土壤肥沃，雨量充沛，盛產各種農特產品，擁有得天獨厚的地理條件，使得屏東成為農林漁牧業重要的根據地，隨著時代變遷，國人開始重視休閒活動，有鑑於此，近年來縣政府更積極輔導農民產業轉型，運用在地自然生態及農業特產等特色資源推展農業旅遊。

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目前縣內合法休閒農場計有40家，並有3個休閒農業區，分別位高樹新豐、萬巒沿山、車城四重溪等，目前第4個休區泰武休閒農業區也積極籌設中。

屏東縣休閒農業發展協會理事長陳坤銘表示，屏縣休閒農場家數位居全國第3，僅次宜蘭、苗栗，然因地理位置偏遠，交通不便，資源有限；因此為加強行銷推廣屏縣休閒農業旅遊，藉由該計畫讓休閒農業區及休閒農場的特色農業旅遊元素，如花卉、水果、漁業、可可等持續結合轄內社區的食、宿、行、遊、娛、育、購等服務場域，並強化、串連、整合、建立完整的套裝行程。

今天在屏東縣政府舉行的「屏東縣休閒農業組織整合行銷」活動，共有13家休閒農場共同參與，展出各場的農特產品及伴手禮，並呼籲國人踴躍消費，詳情可上社團法人屏東縣休閒農業發展協會網站查詢。

各休閒農場推出的產品種類豐富。（記者羅欣貞攝）

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