為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    迎疫後商機 屏縣休閒農業區推「Fun心農遊趣」

    屏縣休閒農業迎接疫後商機，聯合行銷「Fun心農遊趣」計畫。（記者羅欣貞攝）

    屏縣休閒農業迎接疫後商機，聯合行銷「Fun心農遊趣」計畫。（記者羅欣貞攝）

    2021/11/10 14:26

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣合法休閒農場現約40家，並有3個休閒農業區，迎接疫後商機，屏東縣休閒農業發展協會今天（10日）起推出「屏東Fun心農遊趣」計畫，為縣內休閒農場的農特產品與伴手禮、農業遊程聯合行銷。

    屏東縣休閒農業發展協會表示，屏東是農業大縣，依山傍水，日照充足、土壤肥沃，雨量充沛，盛產各種農特產品，擁有得天獨厚的地理條件，使得屏東成為農林漁牧業重要的根據地，隨著時代變遷，國人開始重視休閒活動，有鑑於此，近年來縣政府更積極輔導農民產業轉型，運用在地自然生態及農業特產等特色資源推展農業旅遊。

    目前縣內合法休閒農場計有40家，並有3個休閒農業區，分別位高樹新豐、萬巒沿山、車城四重溪等，目前第4個休區泰武休閒農業區也積極籌設中。

    屏東縣休閒農業發展協會理事長陳坤銘表示，屏縣休閒農場家數位居全國第3，僅次宜蘭、苗栗，然因地理位置偏遠，交通不便，資源有限；因此為加強行銷推廣屏縣休閒農業旅遊，藉由該計畫讓休閒農業區及休閒農場的特色農業旅遊元素，如花卉、水果、漁業、可可等持續結合轄內社區的食、宿、行、遊、娛、育、購等服務場域，並強化、串連、整合、建立完整的套裝行程。

    今天在屏東縣政府舉行的「屏東縣休閒農業組織整合行銷」活動，共有13家休閒農場共同參與，展出各場的農特產品及伴手禮，並呼籲國人踴躍消費，詳情可上社團法人屏東縣休閒農業發展協會網站查詢。

    各休閒農場推出的產品種類豐富。（記者羅欣貞攝）

    各休閒農場推出的產品種類豐富。（記者羅欣貞攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    體驗經濟正夯！ 新北農創體驗市集好吃又好玩
    2021/11/07 20:05

    體驗經濟正夯！ 新北農創體驗市集好吃又好玩
    豐原公老坪辦「柿季」農遊 推廣在地產業帶動觀光
    2021/10/31 11:38

    豐原公老坪辦「柿季」農遊 推廣在地產業帶動觀光

    陳淑芳「有感逆齡」只靠一個習慣！
    推動農業旅遊打團體戰 黃偉哲：沒來台南農遊會很可惜
    2021/04/09 19:20

    推動農業旅遊打團體戰 黃偉哲：沒來台南農遊會很可惜
    「農遊」新趨勢 屏縣成立「車城鄉四重溪休閒農業區」
    2021/02/23 21:52

    「農遊」新趨勢 屏縣成立「車城鄉四重溪休閒農業區」

    雙11最強回饋力度 100%現金回饋！
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播